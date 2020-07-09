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【樓市現象】遇上藍灣半島罕有3房海景樓王放盤 買家寧付231萬印花稅以新高價入市

股樓投資 15:50 2020/07/09

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《港區國安法》實行加上疫情再轉差，本港經濟前景再添不明知因素，但仍有買家入市信心堅定。一位非首置買家遇上藍灣半島樓王單位放盤，就算要付上15%的印花稅也要入市。

【樓市現象】有錢賺走貨為上! 長情業主齊沽樓 香港仔中心業主持貨36年賣樓大賺21倍

中原地產分行經理盧偉玲表示，藍灣半島7月至今錄得3宗成交，該分行日前促成藍灣半島5座高層B室成近交，單位實用面積751平方呎，為3房套樓王間隔，向東南，單位最獨特之處，是附有特色落地玻璃，坐享藍塘海峽全海景。業主以1,538萬元將單位易手，折合平均實用呎價20,479元，也創屋苑新高呎價紀錄。原業主於2003年以363萬元一手買入單位，持貨17年，帳面獲利1,175萬元，單位升值324%。

【樓市現象】再有外藉業主加入沽貨行列　錦翠園放盤一出即獲5組買家爭睇樓

盧偉玲指，以上成交位於5座，該座本身為屋苑的「樓王」，單位不如其他座數般看到「墳場景」。同時，屋苑每座只有若干單位附設特色落地玻璃，以上述成交的5座為例，樓高62層，只有5層的單位設特色落地玻璃，同時B室3房戶也是景觀較好的樓王單位，市場上放盤罕有。

【樓市現象】呎價低過9千蚊屋苑邊度搵﹖ 首置客即睇即買屯門兆山苑呎價僅8千幾

盧偉玲續稱，單位買家鍾情物業優質，坐享海景，由於他本身已持有物業，故需要付15%印花稅入市，涉及金額高達231萬元，該買家打算購入上述單位作換樓用途。

 

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撰文 : 陳詠妍

藍灣半島 疫情 港區國安法 放盤

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