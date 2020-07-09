【港股追蹤】奇兵突出　金股呢期有前途

港股升穿26000點後開始老鼠拉龜，早前領升的強勢股，升勢開始收窄，近日資金輪動勢頭明顯，今日（9日）表現較突出的板塊，要數到黃金股。國際金價近期持續向好，紐約期金及現貨金齊齊升穿1800美元，創近9年新高，相關股份有望繼續向好。

相關文章：【港股追蹤】雷軍曾言要投資者賺一倍 小米股價上水終現曙光

多隻黃金股今日升勢跑贏金價，山東黃金最多升超過8%，曾高見22元的歷史高位；招金礦業（01818）亦最多升逾5%，另一龍頭紫金礦業（02899）同樣顯著上升，最高升至5.08元，創近8年新高；要數最大升幅的則是中國黃金（02099），最多升超過10%。最貼近金價的SPDR金ETF（02840），則微升不足1%。

麥格理等大行近期將未來兩年金價預測上調，反而市場睇好金價前景，相信相關的金礦股板塊可望續好。惟今日黃金股升幅大幅跑贏大市及金價表現，或已經消化部分金價升勢，短期估計會繼續造好，但只宜超短綫炒作。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！