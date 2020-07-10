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【Kawaii生活百貨@iM網欄】藝人做生意天生有優勢 ? 若不親力親為一樣失敗！

名人薈萃 09:02 2020/07/10

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藝人做生意，會成功還是多失敗？藝人天生有優勢，知名度可以提升產品吸引力，我一些做生意的朋友很喜歡找藝人入股，但這些優勢可以持續多久呢？個人認為，做生意一定要親力親為，如果用知名度作了個好開始，之後沒時間理會，一樣沒有好結果。

圈中真的有不少藝人有投資生意，餐廳、食品、服裝、美容、學校等都有，當中餐廳和食品佔最大比例，因為大家都喜歡食，看上去比較容易回本和推廣。謝霆鋒、古巨基、鄭欣宜、陳敏之，他們都有投資曲奇，謝霆鋒除了曲奇以外更有即食麵。餐廳方面有張敬軒、黃宗澤、黃美棋、林秀怡、小儀、龔嘉欣、楊明等。

 究竟成功與否取決於什麼？我覺得是「投入程度」。之前聽過一件事，關於劉德華，華仔以前也曾投資髮型屋，他紅了也試過在不用拍戲時，回去跟熟客打招呼做生招牌，也試過幫客人剪頭髮。他開了自己製作公司之後，有一次跟同事說：早上九點開會，有同事們九點前才拿着早餐回公司，但華仔已經八點半回來坐着等開會。做每一件事投入感是很重要的，你都不愛那份工作不投入，就算你天資優勢，一樣會失敗。

而比較忙的藝人做生意，合作的團隊便很重要，團隊一樣要很投入才不會敗壞藝人的名氣，例如：古巨基背後的團隊、謝霆鋒、張敬軒和黃宗澤背後的團隊等都很強大和投入 。台灣我也有很多藝人朋友做生意，先要在這裏恭喜賈靜雯，她主理的食品公司推出的鴨血冬粉在香港快速爆紅，最近更有新品泰式酸辣粉推出，祝她大成功！ 我知道很多藝人都很努力打理他們的生意，希望他們在這疫情下繼續加油努力，生意興隆！

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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撰文 : Kawaii

欄名 : Kawaii生活百貨

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