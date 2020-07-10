【Kawaii生活百貨@iM網欄】藝人做生意天生有優勢 ? 若不親力親為一樣失敗！

藝人做生意，會成功還是多失敗？藝人天生有優勢， 知名度可以提升產品吸引力， 我一些做生意的朋友很喜歡找藝人入股， 但這些優勢可以持續多久呢？個人認為，做生意一定要親力親為， 如果用知名度作了個好開始，之後沒時間理會，一樣沒有好結果。

圈中真的有不少藝人有投資生意，餐廳、食品、服裝、美容、 學校等都有，當中餐廳和食品佔最大比例，因為大家都喜歡食， 看上去比較容易回本和推廣。謝霆鋒、古巨基、鄭欣宜、陳敏之， 他們都有投資曲奇，謝霆鋒除了曲奇以外更有即食麵。 餐廳方面有張敬軒、黃宗澤、黃美棋、林秀怡、小儀、龔嘉欣、楊明等。

究竟成功與否取決於什麼？我覺得是「投入程度」。 之前聽過一件事，關於劉德華，華仔以前也曾投資髮型屋， 他紅了也試過在不用拍戲時，回去跟熟客打招呼做生招牌， 也試過幫客人剪頭髮。他開了自己製作公司之後，有一次跟同事說： 早上九點開會，有同事們九點前才拿着早餐回公司， 但華仔已經八點半回來坐着等開會。做每一件事投入感是很重要的， 你都不愛那份工作不投入，就算你天資優勢，一樣會失敗。

而比較忙的藝人做生意，合作的團隊便很重要， 團隊一樣要很投入才不會敗壞藝人的名氣，例如： 古巨基背後的團隊、謝霆鋒、 張敬軒和黃宗澤背後的團隊等都很強大和投入 。台灣我也有很多藝人朋友做生意，先要在這裏恭喜賈靜雯， 她主理的食品公司推出的鴨血冬粉在香港快速爆紅， 最近更有新品泰式酸辣粉推出，祝她大成功！ 我知道很多藝人都很努力打理他們的生意， 希望他們在這疫情下繼續加油努力，生意興隆！

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

更多Kawaii生活百貨@Kawaii的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！