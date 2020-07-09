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法國「吸引力部長」職銜惹爭議 網民要求有圖有真相

環球社會熱點 15:22 2020/07/09

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法國總統馬克龍近期改組内閣，繼新任内政部長捲入強姦案醜聞後，内閣的職銜名稱也引起爭議。法國政府宣布任命「對外貿易與吸引力權理部長」（Minister Delegate for Foreign Trade and Attractiveness）的人選，結果遭到網民嘲笑，其後索性更正新職銜名稱。

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法國外交部周二（7日）在社交媒體Twitter以英文宣布，原於内閣擔任文化部長的里斯特（Franck Riester），將會改為出任「對外貿易與吸引力權理部長」（Minister Delegate for Foreign Trade and Attractiveness）。

「吸引力部長」的職銜隨即引起一眾網民的熱烈討論，不少人都嘲笑這個職銜。有網民認為「無圖無真相」，要求看看這位部長的相片，是否與職銜相符。

有網民表示，這個職銜翻譯出法國獨有的風格。

有網民更將「吸引力」（attractiveness）與「性感」（sexyness）劃上等號。

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由於attractivité一詞在法文通常用來指吸引投資，因此法國外交部選用英文attractiveness一詞。

法國外交部官員向網民強調，事前已查詢過attractiveness的英文定義才作翻譯，又指為減低出現誤會的機會，已將相關職銜加上「經濟」（economic）一詞，但仍無法阻止網民開玩笑。

法國政府其後調整内閣名單職銜，將里斯特的職銜更改為對外貿易和申訴的權理部長（Minister of State for External Trade and Appeal）。

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責任編輯：何穎兒

法國政府宣布任命「對外貿易與吸引力權理部長」的人選，結果遭到網民嘲笑。

欄名 : 環球趣事

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