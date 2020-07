法國「吸引力部長」職銜惹爭議 網民要求有圖有真相

法國總統馬克龍近期改組内閣,繼新任内政部長捲入強姦案醜聞後,内閣的職銜名稱也引起爭議。法國政府宣布任命「對外貿易與吸引力權理部長」(Minister Delegate for Foreign Trade and Attractiveness)的人選,結果遭到網民嘲笑,其後索性更正新職銜名稱。

法國外交部周二(7日)在社交媒體Twitter以英文宣布,原於内閣擔任文化部長的里斯特(Franck Riester),將會改為出任「對外貿易與吸引力權理部長」(Minister Delegate for Foreign Trade and Attractiveness)。

「吸引力部長」的職銜隨即引起一眾網民的熱烈討論,不少人都嘲笑這個職銜。有網民認為「無圖無真相」,要求看看這位部長的相片,是否與職銜相符。

有網民表示,這個職銜翻譯出法國獨有的風格。

有網民更將「吸引力」(attractiveness)與「性感」(sexyness)劃上等號。

由於attractivité一詞在法文通常用來指吸引投資,因此法國外交部選用英文attractiveness一詞。

法國外交部官員向網民強調,事前已查詢過attractiveness的英文定義才作翻譯,又指為減低出現誤會的機會,已將相關職銜加上「經濟」(economic)一詞,但仍無法阻止網民開玩笑。

法國政府其後調整内閣名單職銜,將里斯特的職銜更改為對外貿易和申訴的權理部長(Minister of State for External Trade and Appeal)。

