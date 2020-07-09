【新股IPO】（不斷更新！）明日7新股登場　邊隻會跑出？

明天將有7隻新股同時掛牌，但焦點相信都是落在內地眼科醫藥平台歐康維視生物（新上市編號：01477）和永泰生物（新上市編號：06978）兩隻生物醫藥股身上；單看暗盤，以富途暗盤平台表現最好，歐康維視生物已把其他新股大幅拋離，曾升逾2倍；永泰則曾升２.6倍 ；至於思摩爾國際（新上市編號：06969）曾逾1倍。

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內地眼科醫藥平台公司歐康維視生物錄得超額認購逾1,894倍，一手中籤率僅5%，經重新分配後，公開發售股數增至50%；認購300手，即15萬股才穩中一手；摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

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永泰生物超額認購逾258倍，一手中籤率20%；經重新分配後，公開發售股數增至50%，以上限11元定價；建銀國際及國信證券為聯席保薦人。

至於同被看好的霧化科技解決方案提供商思摩爾，錄得超額認購115，一手中籤率為20%；經重新分配後，公開發售股數增至37%；以上限12.4元定價。

（待續...）

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