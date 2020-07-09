【SUMMER SALE夏日勁減】茲曼尼GIORMANI真皮梳化低至74折!

踏入充滿活力的夏天，當然要為「家」轉換一個好氣象，打造一個舒適的居家空間。把握茲曼尼GIORMANI 「SUMMER SALE 夏日勁減優惠」，過百款真皮梳化及布藝梳化低至74折，讓您輕輕鬆鬆揀選至抵梳化，迎接今個瘋狂盛夏! 想為家節省更多的你，又怎能錯過? 好時機，可一不可再!

現訂購任何真皮梳化，Grade 1水牛皮系列可獲82折; Grade 2厚水牛皮系列及Grade 3厚黃牛皮系列則可獲77折; 而Grade 4 特厚黃牛皮系列、Grade 5 半青全真皮系列及布藝梳化低至74折，布套更低至5折! 想揀選心水梳化? 茲曼尼GIORMANI提供超過100+ 梳化款式、200+皮布顏色任您選擇，更可按家中空間大小以及個人喜好自訂梳化尺寸及軟硬度，幫您慳位之餘更保證梳化舒適，盡情享受舒適的夏日時光。

【至抵價優惠 – BREMEN 4004 Grade 3厚黃牛皮半真皮2座位梳化】

現訂購BREMEN 4004 Grade 3厚黃牛皮半真皮2座位梳化，即享至抵價 $5,104! 慳 $1,656。梳化數量有限，售完即止。

【早鳥優惠 – 送皮革護理濕紙巾20張!】

即日起至7月19日，惠顧指定SANNA I – IV 4040-4043 Grade 3厚黃牛皮半真皮2.5座位梳化，即可享早鳥優惠 $6,938再送皮革護理濕紙巾20張 (價值: $170)。 禮品數量有限，送完即止。

【舒適之選 至爽推介】

即日起至7月19日，惠顧KALL 6586 Grade 3 厚黃牛皮半真皮2座位雙電動彈鉸梳化，即可享至爽價 $12,575，慳: $ 3,325，數量有限，售完即止。

【條款與細則】

1. 優惠期有限，只適用於本港門市。

2. 74折適用於特厚黃牛皮、半青全皮系列真皮梳化及布藝梳化。

3. 77折適用於厚水牛皮及厚黃牛皮系列真皮梳化。

4. 82折適用於水牛皮系列真皮梳化。

5. 優惠只適用於真皮梳化，不得與其他優惠同時使用，亦不適用於彈鉸機件、梳化床架、陳列品、相關指定貨品及費用。

6. 「至抵價優惠」及「至爽推介優惠」只適用於購買指定型號特定皮級、座位之梳化，梳化數量有限，售完即止，詳情請向店員查詢。

7. 「早鳥優惠」只適用於購買指定型號特定皮級、座位之梳化，梳化數量有限，售完即止，詳情請向店員查詢。優惠期內，禮品數量有限，送完即止。而茲曼尼亦有權以其他產品代替。

8. 真皮供應數量有限，售完即止。

9. 皮色選項將不定期更新，恕不另行通知。

10. 價格不包括抱枕，並將會根據款式、皮革級別及訂製要求有所不同。

11. 圖片只供參考，一切以實物為準。

12. 優惠受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

13. 茲曼尼保留修改是次推廣活動的所有條款及細則或終止推廣活動之權利而毋須事先通知。如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

14. 如以上優惠，條款與細則與門市有異，將以門市為準。

了解更多：www.giormani.com

(資料由客戶提供)