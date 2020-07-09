【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (九)

本文繼續和大家分享，下半年必須留意的10大股票。

為加快經濟自疫情復甦，人行下半年推出措施，包括加大放水力度刺激經濟相信是意料中事。因此，內地樓市在需求推動下可保持健康發展。花旗亦指出，逾30間上市內內房股在6月份的銷售，分別按年及按月分別升13%和26%，優於預期。展望下半年，花旗預計大部份內房有力加快銷售步伐，料7月至8月銷售可按年升20%。

華潤置地(01109)

具央企背景的藍籌內房華潤置地，傳6月份銷售成功創新高。集團早前表示，今年定下的銷售目標為2620億元人民幣，按年增長8%。由於八成土儲聚焦在一、二線城市，加上需求仍強勁，集團對全年達標仍有信心。截至今年首5個月，潤地銷售已超過全年目標三成。只要下半年延續6月份般的銷售表現，全年達標機會依然樂觀。

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除了住宅，集團商業項目的營運也是強項。早前疫情雖重擊旗下全國萬象城、萬象天地等商場人流。但集團預期，隨疫情降溫，旗下商場零售額踏入６月將可按年持平，到第四季則料實現增長，因此有信心全年租金收入可按年持平，甚至小幅度上升。集團上月公布，斥約25億元人民幣向控股股東華潤集團收購４個內地物業項目，當中包括位於深圳及寧波。上述兩消息，料有助集團租金收益保持升勢。

潤地亦是少數尚未分拆物管業務的內房股之一。目前物管行業吃香，集團若成功把這分拆，相信有助籌集豐厚資金償還債項及發展項目，並加快釋放股份價值。

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