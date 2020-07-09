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亞馬遜CEO的成功之道 優質睡眠最重要？

環球政經 15:10 2020/07/09

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很多人認為要不免不休，努力不懈，才能取得成功。不過，亞馬遜CEO Jeff Bezos卻認為睡眠相當重要，也是重要的成功之道。 Jeff Bezos堅持每天睡至少8小時，這對個人集中力以及決策能力有重要作用。Jeff 有時候更會在亞馬遜的辦公室內午睡。他的成功哲學是，決策質量比數量更重要。

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據外媒報導指，Jeff日程第一件事通常會先與家人吃早餐，之後才開始一天的工作，之後會將最重要會議排在上午10點。他說：「我喜歡在午餐前完成所有花腦力的會議（high IQ meetings），以最精神的狀態出席這些會議。」另外，如果Jeff於下午5點後仍有未完成工作，他會留到隔天才繼續。他認為寧願多等一天，也不要在精神不足的狀態下作決定。

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Jeff認為睡眠是最佳的解除壓力和消除勞累的方法。他的員工時不時會看見Jeff拿著睡袋到辦公室，在中午小睡片刻。雖然Jeff每天的工作時數不多，但他認為，專心眼前工作才是提高工作效率的方法，多項工作的説法他不太認同。

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撰文 : 歐高榮

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