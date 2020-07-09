Uber於倫敦增設海上交通服務

▲ 據外媒消息透露，近日Uber表示會在今年夏天擴大英國倫敦的服務範圍，將於水上提供輪船通勤服務。

Uber一直以來在全球網約車業務位居龍頭位置，近年開始轉型成為綜合交通服務商，並提供單車、電動滑板車等各種交通工具服務。據外媒消息透露，近日Uber表示會在今年夏天擴大英國倫敦的服務範圍，將於水上提供輪船通勤服務。

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據外媒The Verge報道，Uber將會與泰晤士快船公司（Thames Clippers）合作，在英國推出名為「Uber Boat」的水上通勤服務，並通過Uber的應用程式提供售票服務。該合作將會在今年8月啟動，用戶可以通過Uber官方應用程式進行預約，並在手機上使用二維碼登船。據悉，Uber將購買從普特尼到伍爾維奇上下游20多艘船隻的命名權，預計合作協約至少持續三年。

泰晤士快船公司聯合創始人兼首席行政總裁Sean Collins表示，在公司運營的第22年，透過與Uber新的合作夥伴關係，將使公司能夠將河流和公路這兩種交通方式聯繫起來，為倫敦市民和遊客提供更多選擇，讓所有人都能夠輕鬆地上下班，甚至是遊覽、探索和享受城市。

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對Uber來說，加入水上輪船通勤服務是拓展業務第一步。同時，Uber確認用戶在乘船費用和汽車所支付的費用相同，有興趣的朋友有機會到倫敦旅行時，不妨也預約來感受一番。

責任編輯：施雯雯