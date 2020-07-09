  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 18:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Uber於倫敦增設海上交通服務

科技 18:30 2020/07/09

分享：

據外媒消息透露，近日Uber表示會在今年夏天擴大英國倫敦的服務範圍，將於水上提供輪船通勤服務。

Uber一直以來在全球網約車業務位居龍頭位置，近年開始轉型成為綜合交通服務商，並提供單車、電動滑板車等各種交通工具服務。據外媒消息透露，近日Uber表示會在今年夏天擴大英國倫敦的服務範圍，將於水上提供輪船通勤服務。

Uber於東京推出叫車服務　夥日本三大出租車公司合作

據外媒The Verge報道，Uber將會與泰晤士快船公司（Thames Clippers）合作，在英國推出名為「Uber Boat」的水上通勤服務，並通過Uber的應用程式提供售票服務。該合作將會在今年8月啟動，用戶可以通過Uber官方應用程式進行預約，並在手機上使用二維碼登船。據悉，Uber將購買從普特尼到伍爾維奇上下游20多艘船隻的命名權，預計合作協約至少持續三年。

泰晤士快船公司聯合創始人兼首席行政總裁Sean Collins表示，在公司運營的第22年，透過與Uber新的合作夥伴關係，將使公司能夠將河流和公路這兩種交通方式聯繫起來，為倫敦市民和遊客提供更多選擇，讓所有人都能夠輕鬆地上下班，甚至是遊覽、探索和享受城市。

Uber Transit正式登陸香港　話你知轉乘最平、最快方法

Uber有意將亞太總部設於香港　冀與港府對話

對Uber來說，加入水上輪船通勤服務是拓展業務第一步。同時，Uber確認用戶在乘船費用和汽車所支付的費用相同，有興趣的朋友有機會到倫敦旅行時，不妨也預約來感受一番。

責任編輯：施雯雯

相關文章

Uber於東京推出叫車服務　夥日本三大出租車公司合作
2020/07/04
Uber於東京推出叫車服務　夥日本三大出租車公司合作
Uber Transit正式登陸香港　話你知轉乘最平、最快方法
2020/06/18
Uber Transit正式登陸香港　話你知轉乘最平、最快方法
Uber談判失敗　Grubhub與荷蘭外賣平台合併
2020/06/12
Uber談判失敗　Grubhub與荷蘭外賣平台合併
Uber有意將亞太總部設於香港　冀與港府對話
2020/05/26
Uber有意將亞太總部設於香港　冀與港府對話
傳亞太總部遷港？消息：Uber有意增加在港投資創造就業
2020/05/20
傳亞太總部遷港？消息：Uber有意增加在港投資創造就業
汽車 租車 交通 英國 倫敦 Uber QR Code

上一篇文章

【數碼支付】Mastercard數碼付款方案　「Click to Pay」將推至亞太區

下一篇文章

【重返月球】NASA夥拍四家本土企業　為月球任務開發新技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】澳洲擬禁用抖音　LinkedIn被爆存取iOS用戶剪貼簿內容
【每日焦點】澳洲擬禁用抖音　LinkedIn被爆存取iOS用戶剪貼簿內容
華為向歐盟申請專利　Mate V折疊手機外形曝光
華為向歐盟申請專利　Mate V折疊手機外形曝光
【5G手機】越南首款本地5G手機登場　似足華為Mate 20？
【5G手機】越南首款本地5G手機登場　似足華為Mate 20？
蘋果研MacBook採用玻璃按鍵　提高耐用度
蘋果研MacBook採用玻璃按鍵　提高耐用度
Google Pixel 5渲染圖曝光　續用藍牙無線耳機
Google Pixel 5渲染圖曝光　續用藍牙無線耳機
【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」　抖音爭議升級傳退出香港市場
【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」　抖音爭議升級傳退出香港市場