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【富豪榜】科企創辦人身家大漲　巴菲特排名跌至第幾？（內附十大富豪名單）

環球政經 16:14 2020/07/09

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）本周向5項慈善事業，捐出投資旗艦巴郡約1,600萬股B股，價值29億美元（約226億港元）。自2006年以來，他已經捐出了超過370億美元（約2,886億港元），是次捐款後，巴菲特目前身家為686億美元（約5,351億港元），在彭博億萬富豪榜（Bloomberg Billionaires Index）上的排名跌至第8，是有史以來最低。

股神排名下降的原因有二：第一是因為巴郡首季表現欠佳，賬面虧損高達近500億美元，導致巴菲特身家大幅縮水；第二則是因為上半年新冠疫情爆發後，資金紛紛收入受疫情影響較小的科技股，帶動其股價大漲，這些公司的創始人和高層因而受惠。

根據彭博數據統計，巴菲特上月排名還在第5位，如今已遭微軟前行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer）、Google聯席創辦人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin）趕超。而在富豪榜中前十位中，就有8位是屬於科技行業（見下表）。目前，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）保持首位，亞馬遜股價近來率破新高，年初以來已經升67%，帶動貝索斯身家增長680億美元，最新錄得1,830億美元。

 

彭博億萬富豪榜
排名 富豪 身家（美元） 行業
1

Jeff Bezos

亞馬遜創辦人

 1,830億 科技
2

Bill Gates

微軟創辦人

 1,150億 科技
3

Mark Zuckerberg

Facebook創辦人

 924億 科技
4

Bernard Arnault

LVMH行政總裁

 920億 消費
5

Steve Ballmer

微軟前行政總裁

 765億 科技
6

Larry Page

Google共同創辦人

 711億 科技
7

Sergey Brin

Google共同創辦人

 689億 科技
8

Warren Buffett

巴郡創辦人

 686億 多元化
9

Mukesh Ambani

信實工業創辦人

 674億 能源
10

Larry Ellison

Oracle創辦人

 650億 科技
來源：彭博 數據截至本周四（9日）

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撰文 : 國際組

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