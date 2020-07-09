【富豪榜】科企創辦人身家大漲　巴菲特排名跌至第幾？（內附十大富豪名單）

下一篇文章
荃灣灣景花園住客確診 代理呻慘 睇樓量大減
「股神」巴菲特（Warren Buffett）本周向5項慈善事業，捐出投資旗艦巴郡約1,600萬股B股，價值29億美元（約226億港元）。自2006年以來，他已經捐出了超過370億美元（約2,886億港元），是次捐款後，巴菲特目前身家為686億美元（約5,351億港元），在彭博億萬富豪榜（Bloomberg Billionaires Index）上的排名跌至第8，是有史以來最低。
股神排名下降的原因有二：第一是因為巴郡首季表現欠佳，賬面虧損高達近500億美元，導致巴菲特身家大幅縮水；第二則是因為上半年新冠疫情爆發後，資金紛紛收入受疫情影響較小的科技股，帶動其股價大漲，這些公司的創始人和高層因而受惠。
根據彭博數據統計，巴菲特上月排名還在第5位，如今已遭微軟前行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer）、Google聯席創辦人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin）趕超。而在富豪榜中前十位中，就有8位是屬於科技行業（見下表）。目前，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）保持首位，亞馬遜股價近來率破新高，年初以來已經升67%，帶動貝索斯身家增長680億美元，最新錄得1,830億美元。
|彭博億萬富豪榜
|排名
|富豪
|身家（美元）
|行業
|1
|
Jeff Bezos
亞馬遜創辦人
|1,830億
|科技
|2
|
Bill Gates
微軟創辦人
|1,150億
|科技
|3
|
Mark Zuckerberg
Facebook創辦人
|924億
|科技
|4
|
Bernard Arnault
LVMH行政總裁
|920億
|消費
|5
|
Steve Ballmer
微軟前行政總裁
|765億
|科技
|6
|
Larry Page
Google共同創辦人
|711億
|科技
|7
|
Sergey Brin
Google共同創辦人
|689億
|科技
|8
|
Warren Buffett
巴郡創辦人
|686億
|多元化
|9
|
Mukesh Ambani
信實工業創辦人
|674億
|能源
|10
|
Larry Ellison
Oracle創辦人
|650億
|科技
|來源：彭博 數據截至本周四（9日）
iMoney全新網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 國際組