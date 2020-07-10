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【中概股回歸】Bilibili據報考慮香港第二上市　美股收市仍升3.3%

金融經濟 06:47 2020/07/10

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中概股、內地視頻網站Bilibili據報考慮在香港第二上市，正與投行初步探討。

路透社報道，中國視頻網站嗶哩嗶哩（Bilibili， 美：BILI，俗稱B站）正考慮加入其他中概股，在香港第二上市，公司正與投行舉行初步的討論，預期發售5%至10%股份，但目前尚未清楚集資規模。若以Bilibili最新市值計算，集資額或達到62億至125億元。B站則不予置評。

受消息帶動，其股價於周四（9日）美股開市前漲5.6%，開市後升3.3%，最多升6.1%，在眾多中概股回吐下，全日仍升3.3%，收報48.23美元。

【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）​​​​​​​

知情人士指，由於港交所 （00388） 規定第二上市股份須在合資格交易所作主要上市並且於至少兩個完整會計年度保持良好合規紀錄，Bilibili最快只可以明年在香港上市。Bilibili不予置評。

Bilibili投資者包括騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） ，公司2018年在美國納斯達克上市，股價至今已累升3倍，市值達到161億美元（約1249億港元）。

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