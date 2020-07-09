【科網狂潮】資金獨撐？ 拆解科網股何以逆市爆升

▲ 港股今日走勢反覆，不過科網龍頭股價全綫創新高。

港股科網龍頭股價爆上，網易 （09988） 高見167元，急升19%，京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 齊創新高。港股午後一度倒跌，為何科網股卻齊創新高，事實上從資金面看已有跡可尋。

金管局自7月6日以來，已連接4日入市承接美元沽盤，反映港元強勢，資金湧入中港市場。金管局昨日傍晚及今晨再分別承接14.8億、5.54億美元，向市場注入114.7億、42.94億港元。

不過恒指今日表現反覆，午後一度倒跌逾百點，新經濟股卻齊破頂，尤其科網股強勢令人咂舌。若參考各股成交，至15時30分，阿里巴巴成交高達140億元，騰訊達126億元，美團58億元，京東、網易各26億元。

除了互聯網股份強勢外，科技硬件股也表現突出，小米 （01810） 今日高見16.98元，曾升5.5%；瑞聲 （02018） 、舜宇光學 （02382） 分別升3%、2%。

反觀傳統經濟股份，如地產股、金融股等均走弱，或反映新經濟股仍是市場追捧焦點，若續有資金流入香港，或將再刺激新經濟股走勢。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【阿里巴巴股價】阿里巴巴飈近1成升穿260元 逾千沽盤瞬間掃清

【阿里巴巴股價】阿里勁升7.5%再破頂 富瑞看好上季業務強勁復甦

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁