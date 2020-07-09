【科網狂潮】資金獨撐？ 拆解科網股何以逆市爆升

上一篇文章
【港股市況】憧憬「港版納指」科網股破頂阿里網易飈1成 恒指升80點
港股科網龍頭股價爆上，網易 （09988） 高見167元，急升19%，京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 齊創新高。港股午後一度倒跌，為何科網股卻齊創新高，事實上從資金面看已有跡可尋。
金管局自7月6日以來，已連接4日入市承接美元沽盤，反映港元強勢，資金湧入中港市場。金管局昨日傍晚及今晨再分別承接14.8億、5.54億美元，向市場注入114.7億、42.94億港元。
不過恒指今日表現反覆，午後一度倒跌逾百點，新經濟股卻齊破頂，尤其科網股強勢令人咂舌。若參考各股成交，至15時30分，阿里巴巴成交高達140億元，騰訊達126億元，美團58億元，京東、網易各26億元。
除了互聯網股份強勢外，科技硬件股也表現突出，小米 （01810） 今日高見16.98元，曾升5.5%；瑞聲 （02018） 、舜宇光學 （02382） 分別升3%、2%。
反觀傳統經濟股份，如地產股、金融股等均走弱，或反映新經濟股仍是市場追捧焦點，若續有資金流入香港，或將再刺激新經濟股走勢。
更多【科網狂潮】文章
相關文章：
【阿里巴巴股價】阿里巴巴飈近1成升穿260元 逾千沽盤瞬間掃清
【阿里巴巴股價】阿里勁升7.5%再破頂 富瑞看好上季業務強勁復甦
【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱