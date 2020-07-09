  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 16:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科網狂潮】資金獨撐？ 拆解科網股何以逆市爆升

金融經濟 15:51 2020/07/09

分享：

港股今日走勢反覆，不過科網龍頭股價全綫創新高。

港股科網龍頭股價爆上，網易 （09988） 高見167元，急升19%，京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 齊創新高。港股午後一度倒跌，為何科網股卻齊創新高，事實上從資金面看已有跡可尋。

金管局自7月6日以來，已連接4日入市承接美元沽盤，反映港元強勢，資金湧入中港市場。金管局昨日傍晚及今晨再分別承接14.8億、5.54億美元，向市場注入114.7億、42.94億港元。

不過恒指今日表現反覆，午後一度倒跌逾百點，新經濟股卻齊破頂，尤其科網股強勢令人咂舌。若參考各股成交，至15時30分，阿里巴巴成交高達140億元，騰訊達126億元，美團58億元，京東、網易各26億元。

除了互聯網股份強勢外，科技硬件股也表現突出，小米 （01810） 今日高見16.98元，曾升5.5%；瑞聲 （02018） 、舜宇光學 （02382） 分別升3%、2%。

反觀傳統經濟股份，如地產股、金融股等均走弱，或反映新經濟股仍是市場追捧焦點，若續有資金流入香港，或將再刺激新經濟股走勢。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【阿里巴巴股價】阿里巴巴飈近1成升穿260元　逾千沽盤瞬間掃清

【阿里巴巴股價】阿里勁升7.5%再破頂 富瑞看好上季業務強勁復甦

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【港股市況】憧憬「港版納指」科網股破頂阿里網易飈1成　恒指升80點

下一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里勁升1成 富瑞看好上季業務強勁復甦（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令