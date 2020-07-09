【絕世荀工】智能座廁公司聘「糞便事務副總裁」　只需每日排便　3個月賺7.8萬元

人人都想做絕世荀工，荀工機會來了！有智能座廁公司Tushy招聘「糞便事務副總裁」只需要在3個月內每日排便，測試各款智能座廁，就可以賺到1萬美元（約7.8萬港元）。

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這位「排便大師」要在90日的合約期內，每日花30至60分鐘排便，所需時間視乎其個人需要而定，分析及記錄自己的日常排便習慣，測試品牌以及其他品牌的浴室產品，並在Tushy的社交媒體上進行記錄，以及測試及揭示各種有關腸道及排便的傳聞。

應徵者需要符合特定招聘要求，包括要有至少21年的排便經驗，以及對醫學界的布里斯托大便分類法（Bristol Stool Scale）有基本認識，要分辨到腹瀉和便秘等。最重要是其座廁可以安裝Tushy的智能座廁。

若有意應徵的人士，需要提交一段60至90秒的短片，解釋自己如何勝任「糞便事務副總裁」一職，詳細資料可以瀏覽官方網站，不過要留意，明天（10日）就截止申請了！

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