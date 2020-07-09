UNIQLO母企上季轉虧7億元　拒「過度折扣」、大中華5月回復勝預期

▲ UNIQLO母企上季轉虧，但指出大中華區5月恢復高於預期。

日本UNIQLO母企迅銷 （06288） 公布，至5月底單季轉虧98億日圓（約7.08億港元），收益跌39.4%至3,364億日圓（約243億港元）。迅銷（Fast Retailing）稱，收益及經營溢利雙雙下跌，主要受新冠疫情影響，多數門店歇業，隨疫情漸緩，日本UNIQLO、GU5月中旬業績回升，大中華區5月更達成收益、盈利增長，回復勝預期，但仍下調多項預測。

總結首3季財政季度，迅銷首3季收入跌15%至1.54萬億日圓（約1116億港元），盈利跌42%至1,424億日圓（約103億港元）。

迅銷預期，至8月底的2020年財政年度，綜合收益總額1.99萬億日圓，盈利為850億日圓，較前一季度預測水平低1000億日圓和150億日圓，相當於按年跌13%和48%。

相對於環球時裝巨企ZARA、H&M和GAP，UNIQLO表現已相對理想，公司指期內抑制推出過度折扣， 而且日本UNIQLO、GU和大中華UNIQLO回復高於預期，「綜合事業溢利總額」維持前一次預測的1500億日圓，相當於按年跌43%。

公司重申，海外UNIQLO業務在大中華、東南亞事業帶動下，進入下一成長階段，並會在大中華、南韓發展GU業務。

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