  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 15:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

UNIQLO母企上季轉虧7億元　拒「過度折扣」、大中華5月回復勝預期

金融經濟 14:33 2020/07/09

分享：

UNIQLO母企上季轉虧，但指出大中華區5月恢復高於預期。

日本UNIQLO母企迅銷 （06288） 公布，至5月底單季轉虧98億日圓（約7.08億港元），收益跌39.4%至3,364億日圓（約243億港元）。迅銷（Fast Retailing）稱，收益及經營溢利雙雙下跌，主要受新冠疫情影響，多數門店歇業，隨疫情漸緩，日本UNIQLO、GU5月中旬業績回升，大中華區5月更達成收益、盈利增長，回復勝預期，但仍下調多項預測。

總結首3季財政季度，迅銷首3季收入跌15%至1.54萬億日圓（約1116億港元），盈利跌42%至1,424億日圓（約103億港元）。

迅銷預期，至8月底的2020年財政年度，綜合收益總額1.99萬億日圓，盈利為850億日圓，較前一季度預測水平低1000億日圓和150億日圓，相當於按年跌13%和48%。

相對於環球時裝巨企ZARA、H&M和GAP，UNIQLO表現已相對理想，公司指期內抑制推出過度折扣， 而且日本UNIQLO、GU和大中華UNIQLO回復高於預期，「綜合事業溢利總額」維持前一次預測的1500億日圓，相當於按年跌43%。

公司重申，海外UNIQLO業務在大中華、東南亞事業帶動下，進入下一成長階段，並會在大中華、南韓發展GU業務。

相關文章：

【零售寒冬】H&M3月銷售挫46% 預告今季出現虧損

【ZARA關店】ZARA母企Inditex擬關1200分店　香港區門店未受影響

【零售寒冬】GAP香港關5分店　9月全港只餘3分店

香港股票 時裝 疫情 FAST RETAIL－DRS（06288） UNIQLO

上一篇文章

【新股IPO】思摩爾追揸沽攻略　投資界建議短綫操作

下一篇文章

【科網狂潮】科網股全綫發力逆市破頂 網易急漲12%阿里升1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令