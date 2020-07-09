▲ 【澳洲疫情】墨爾本「鐵桶陣」封城 有關口卻無人守

新冠肺炎澳洲疫情重新爆發，重災區墨爾本開始維期6周封城，防止澳洲疫情進一步擴大。澳洲警方在墨爾本外圍號稱擺出「鐵桶陣」（ring of steel），在多區道路設立檢查站，限制人員出入。但墨爾本封城似乎亦未夠嚴格，實施之後據報仍有大量汽車進出，以至有檢查站沒有警員把守。

墨爾本封城於當地周四（9日）子夜開始生效，墨爾本全市31個區，以及墨爾本以北之米切爾郡（Mitchell Shire）同屬封鎖範圍。警方出動1,200人，在進入封鎖區多條道路設置關口，要求出入人士都要有合理解釋，違者最高罰款1,600澳元（約8,670港元）。

▲ 墨爾本封城6周封鎖區域地圖（9News電視台圖片）

不過，墨爾本警方鐵桶陣看來有不少漏洞，檢查只是以抽查形式舉行。澳洲報章《The Age》報道，封城生效後首個早上，檢查站處仍有汽車絡繹不絕駛過。

警員僅隨機指示部分汽車駛入另一行車線，向車上人士問話，而不少人都回答是前往上班，並出示工作證件。有警員直言，把關一個半小時都沒有要求任何汽車調頭，也沒有開出過罰款。

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澳洲傳媒稱，受截查車輛一般在數分鐘之內獲放行，但有檢查站出現大擠塞，車輛要等上45分鐘才可通關。

有檢查站則據報沒有警員把守。有民眾致電電台表示，自己駕車出城，遠處看到警方已經設置好路障，但駛至檢查站時卻發現沒有警員駐守，車輛可以任以駛過。

澳洲新冠肺炎確診人數至今升至超過9,000人，106人死亡。

墨爾本所在維多利亞州成為第二波澳洲疫情重災區，維多利亞州早前亦封鎖邊境，州政府預料，限制措施會為當地帶來每周10億澳元（約54億港元）經濟損失。

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責任編輯：方圓之