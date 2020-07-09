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【巴西疫情】總統除口罩宣布確診 記者協會擬提告

環球社會熱點 14:21 2020/07/09

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巴西疫情持續之際，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）日前亦確診新冠肺炎。不過，博索納羅在記者會上宣布自己確診時，卻沒有與記者保持安全距離，更除下口罩。巴西記者協會表示，打算提告博索納羅。

【巴西疫情】巴西總統博索納羅確診 檢測結果呈陽性

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巴西記者協會斥責，博索納羅的行為嚴重危害在場記者安全。巴西記者協會主席狄索薩（Paulo Jeronimo de Souza）表示：

「巴西不能在看到一系列不負責任、以及明顯危害公共衛生的行為後，卻坐視不理，而且沒有回應。 」

（The country cannot watch continued behavior that is beyond irresponsible and constitutes clear crimes against public health, without reacting.）

有份出席記者會的包括CNN Brazil、里柯得電視網（TV Record）及TV Brasil的記者等。

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CNN Brazil記者Leandro Magalhaes指，自己在周三接受新冠肺炎病毒檢測，等待結果期間會在家工作。

博索納羅此前多次在包括示威現場等公眾場合出現時，都未有正確地戴上口罩，甚至沒有戴口罩。法官上月底裁定，博索納羅在公眾場合必須戴上口罩，否則可被罰款2,000巴西貨幣雷亞爾（約3,000港元）。

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責任編輯：楊心悅

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