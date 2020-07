【巴西疫情】總統除口罩宣布確診 記者協會擬提告

巴西疫情持續之際,巴西總統博索納羅(Jair Bolsonaro)日前亦確診新冠肺炎。不過,博索納羅在記者會上宣布自己確診時,卻沒有與記者保持安全距離,更除下口罩。巴西記者協會表示,打算提告博索納羅。

【巴西疫情】巴西總統博索納羅確診 檢測結果呈陽性

【澳洲疫情】墨爾本為何再封城?揭疫情升溫3大原因

巴西記者協會斥責,博索納羅的行為嚴重危害在場記者安全。巴西記者協會主席狄索薩(Paulo Jeronimo de Souza)表示:

「巴西不能在看到一系列不負責任、以及明顯危害公共衛生的行為後,卻坐視不理,而且沒有回應。 」

(The country cannot watch continued behavior that is beyond irresponsible and constitutes clear crimes against public health, without reacting.)

有份出席記者會的包括CNN Brazil、里柯得電視網(TV Record)及TV Brasil的記者等。

【美國疫情】特朗普造勢會城市單日確診創新高

【美國疫情】特朗普施壓促復課 CDC擬更改指引

CNN Brazil記者Leandro Magalhaes指,自己在周三接受新冠肺炎病毒檢測,等待結果期間會在家工作。

博索納羅此前多次在包括示威現場等公眾場合出現時,都未有正確地戴上口罩,甚至沒有戴口罩。法官上月底裁定,博索納羅在公眾場合必須戴上口罩,否則可被罰款2,000巴西貨幣雷亞爾(約3,000港元)。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅