【港區國安法】效法澳洲開閘？新西蘭稱全面審視對港政策

▲ 【港區國安法】澳洲開閘後 新西蘭宣布全面審視對港政策

港區國安法實施後,西方國家紛紛重新審視對港政策,繼澳洲宣布對港人提供永久居留途徑後,與澳洲關係密切的新西蘭亦稱會全面審視對港政策,包括引渡規定、戰略物資出口、旅遊建議等。

新西蘭副總理兼外長彼得斯(Winston Peters)發聲明稱中國通過港區國安法,對香港的國際聯繫環境造成根本性改變(fundamentally changed the environment for international engagement ),對港區國安法實施深切憂慮(deeply concerned)。

聲明稱,有見及此,政府決定重新審視所有新西蘭對香港的政策(review all of New Zealand’s policy settings with respect to Hong Kong ),以決定雙方未來合作的恰當性質。

彼得斯稱,有關審視是慎重的,全面涵蓋所有範疇(a deliberate, considered review across all of our settings),包括引渡安排、 戰略物資出口及旅遊建議等。

聲明指,當局會持續注視港區國安法對港人影響,強調與港人緊密相連。

繼英國予英國國民海外護照(BNO)持有人新權利,給予在英居住及工作權後,澳洲亦宣布推出類似政策,新西蘭今次審視對港政策,外界關注會否效法英澳。

《環球時報》評論澳洲接納港人一事時,形容是干涉中國內部事務,將加劇中澳緊張局勢,並對澳洲經濟造成巨大的負面影響。

《環時》強調,冀香港人才促進澳洲經濟只是不能夠實現的幻想,威脅香港問題是中國的底綫之一,中國勢必反制,恐導致澳洲旅遊、投資、教育和貿易等蒙受不可估量的損失。

