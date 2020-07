【美國疫情】特朗普造勢會或惹禍 累當地單日確診創新高

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,全國確診人數突破300萬。早前美國總統特朗普如期展開競選活動,首站在奧克拉荷馬州塔爾薩(Tulsa)。當地衛生部門指,造勢大會以及連月示威活動,很大機會令當地確診人數增加。

塔爾薩市當地周一錄得261宗確診個案,創單日確診數字新高。當地衛生部門(Tulsa City-County Health Department )總監達特(Dr. Bruce Dart)表示,大型集會很大機會令確診人數增加,預料未來數天確診數字會陸續增加:

過去幾日,我們錄得近500宗新確診個案。而兩周前,剛有大型活動在本地舉行,兩者不無關係。(“In the past few days, we’ve seen almost 500 new cases, and we had several large events just over two weeks ago, so I guess we just connect the dots,”)