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【美國疫情】特朗普造勢會或惹禍 累當地單日確診創新高

環球社會熱點 14:15 2020/07/09

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塔爾薩（Tulsa）衛生部門指，特朗普造勢大會以及連月示威活動，令當地確診人數增加。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，全國確診人數突破300萬。早前美國總統特朗普如期展開競選活動，首站在奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）。當地衛生部門指，造勢大會以及連月示威活動，很大機會令當地確診人數增加。

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塔爾薩市當地周一錄得261宗確診個案，創單日確診數字新高。當地衛生部門（Tulsa City-County Health Department ）總監達特（Dr. Bruce Dart）表示，大型集會很大機會令確診人數增加，預料未來數天確診數字會陸續增加：

過去幾日，我們錄得近500宗新確診個案。而兩周前，剛有大型活動在本地舉行，兩者不無關係。（“In the past few days, we’ve seen almost 500 new cases, and we had several large events just over two weeks ago, so I guess we just connect the dots,”）

6月下旬，特朗普於塔爾薩的大型競選造勢會，在一個可容納約1.9萬人的體育館舉行，但現場仍有約一半的空位。當時特朗普競選團隊透露，有6名工作人員於造勢會前接受病毒檢測並確診。但造勢會仍如期舉行，現場更有不少民眾沒有戴口罩防疫。

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至今，俄克拉荷馬州的確診人數17,893。該州衛生部數字更顯示，塔爾薩截至造勢會舉行當日下午，共錄得2,206宗確診病例，至7月9日錄得4,571宗確診病例，為該州確診病例最多的一個縣。

記者：葉芷樺
 

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