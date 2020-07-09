  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 14:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】8隻新股今日暗盤 正榮服務、綠城管理追揸沽如何部署？

金融經濟 14:13 2020/07/09

分享：

8隻新股明日首掛，其中物管股正榮服務一手中籤率為40%。

8隻新股周五（10日）掛，今日收市後將有暗盤。其中，有兩隻新股同屬於內房、物管的相關板塊，分別是正榮服務 （新上市編號︰06958） 及主營代建業務的綠城管理 （新上市編號︰09979） ，前者以上4.55元高區間定價，後者則以2.5元近下限定價。

對於物管股正榮服務，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪認為，近期物管股雖然不及過去一段時間當炒，但在現時市況下預期表現仍不會太差，甚至有機會錄得可觀升幅。他續指，母公司正榮地產 （06158） 的售樓表現增長不俗，亦為正榮服務的股價提供了一定支持。

他預期，正榮服務會較招股價升兩成以上，若投資者有貨在手，則可在該水平考慮食糊；至於未有貨的投資者，若見其暗盤升幅不足兩成，仍可考慮追入。

正榮服務超購約101倍，定價每股4.55元，為招股價介乎3.6元至4.7元的中間偏上，一手1000股中籤率40%。

綠城管理相對遜色

至於綠城管理，黃偉豪的看法則相對謹慎。他指出，綠城管理的主營業務為代建，並非物管股，屬於一些另類的股份，而且招股反應亦不算熱烈，不建議投資者追入。若有貨的話，則可上望高招股價一成左右的水平離場。

綠城管理超額認購10.2倍, 以近招股價中間價2.5元定價，中籤率四成, 認購10手穩獲一手。

相關文章︰【新股IPO】8新股今公布招股結果　歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）

【新股IPO】思摩爾逾18萬人認購　投資者暗盤以15元成交 股價升2成

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】小工具

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 孖展 物業管理股 正榮地產（06158） IPO

上一篇文章

【新股IPO】歐康維視生物、永泰追揸沽攻略　投資界：不宜高追歐康維視

下一篇文章

【賭王何鴻燊設靈】今日開放公眾悼念　政商界花籃滿佈、陸續到場致意（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽