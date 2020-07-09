【新股IPO】8隻新股今日暗盤 正榮服務、綠城管理追揸沽如何部署？

▲ 8隻新股明日首掛，其中物管股正榮服務一手中籤率為40%。

8隻新股周五（10日）掛，今日收市後將有暗盤。其中，有兩隻新股同屬於內房、物管的相關板塊，分別是正榮服務 （新上市編號︰06958） 及主營代建業務的綠城管理 （新上市編號︰09979） ，前者以上4.55元高區間定價，後者則以2.5元近下限定價。

對於物管股正榮服務，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪認為，近期物管股雖然不及過去一段時間當炒，但在現時市況下預期表現仍不會太差，甚至有機會錄得可觀升幅。他續指，母公司正榮地產 （06158） 的售樓表現增長不俗，亦為正榮服務的股價提供了一定支持。

他預期，正榮服務會較招股價升兩成以上，若投資者有貨在手，則可在該水平考慮食糊；至於未有貨的投資者，若見其暗盤升幅不足兩成，仍可考慮追入。

正榮服務超購約101倍，定價每股4.55元，為招股價介乎3.6元至4.7元的中間偏上，一手1000股中籤率40%。

綠城管理相對遜色

至於綠城管理，黃偉豪的看法則相對謹慎。他指出，綠城管理的主營業務為代建，並非物管股，屬於一些另類的股份，而且招股反應亦不算熱烈，不建議投資者追入。若有貨的話，則可上望高招股價一成左右的水平離場。

綠城管理超額認購10.2倍, 以近招股價中間價2.5元定價，中籤率四成, 認購10手穩獲一手。

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