【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機

▲ 今年，Apple再度推出Back to School開學優惠，除了提供教育優惠折扣外，今年購買Apple MacBook Pro及Air系列，更可免費追加換領AirPods耳機，相當吸引！

Apple產品大家趨之若鶩，每年暑假期間，Apple都會襯準備開學日來臨之際，推出學生優惠。今年，Apple再度推出Back to School開學優惠，除了提供教育優惠折扣外，今年購買Apple MacBook Pro及Air系列，更可免費追加換領AirPods耳機，相當吸引！

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Apple一向都會在7月開始推出Back to School 優惠，而今年因應疫情關係，預料學生對電子產品需求增加，故美國Apple Education Store自6月15日起已舉辦 Back to School 活動。

至於香港的Back to School優惠亦於今日（9日）開始。由即日起至9月29日，只要符合教育資格師生，凡購買iMac、iMac Pro、MacBook Air、MacBook Pro、iPad Air、iPad Pro 其中一款機型，都可以享有教育優惠價，更可以免費獲贈AirPods連充電盒。若果想升級換購無線充電盒版本的AirPods，只需另加港幣300元換購；另外，只要加港幣700元更可以換購 AirPods Pro，比起原價購買吸引很多。而如果用家加購AppleCare+服務，亦能享有8折優惠。

產品型號 原價 教育優惠價 差額 13吋Macbook Air $7,799 $6,999 $800 13吋MacBook Pro $9,999 $9,199 $800 21.5吋iMac $8,488 $8,088 $400 10.5吋iPad Air $3,999 $3,799 $200 11吋iPad Pro $6,399 $5,999 $400

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責任編輯：施雯雯