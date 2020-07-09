【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機

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Apple產品大家趨之若鶩，每年暑假期間，Apple都會襯準備開學日來臨之際，推出學生優惠。今年，Apple再度推出Back to School開學優惠，除了提供教育優惠折扣外，今年購買Apple MacBook Pro及Air系列，更可免費追加換領AirPods耳機，相當吸引！
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Apple一向都會在7月開始推出Back to School 優惠，而今年因應疫情關係，預料學生對電子產品需求增加，故美國Apple Education Store自6月15日起已舉辦 Back to School 活動。
至於香港的Back to School優惠亦於今日（9日）開始。由即日起至9月29日，只要符合教育資格師生，凡購買iMac、iMac Pro、MacBook Air、MacBook Pro、iPad Air、iPad Pro 其中一款機型，都可以享有教育優惠價，更可以免費獲贈AirPods連充電盒。若果想升級換購無線充電盒版本的AirPods，只需另加港幣300元換購；另外，只要加港幣700元更可以換購 AirPods Pro，比起原價購買吸引很多。而如果用家加購AppleCare+服務，亦能享有8折優惠。
|產品型號
|原價
|教育優惠價
|差額
|13吋Macbook Air
|$7,799
|$6,999
|$800
|13吋MacBook Pro
|$9,999
|$9,199
|$800
|21.5吋iMac
|$8,488
|$8,088
|$400
|10.5吋iPad Air
|$3,999
|$3,799
|$200
|11吋iPad Pro
|$6,399
|$5,999
|$400
責任編輯：施雯雯