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中國人權研究會發表文章　批美國移民政策「偽善」

環球政經 16:25 2020/07/09

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中國人權研究會今日（9日）發表文章《嚴重歧視與殘酷對待移民充分暴露美式人權的偽善》，用近6000字批美國移民政策是極端排外，令移民人士遭受嚴重歧視和殘酷對待。

文中指出，自2017年7月起，美國移民當局強迫在南部邊境地區的5,400多名兒童與難民或非法移民父母分開關押，令多名兒童在拘押期間死亡，違反國際人權法及國際人道主義。交中引用多間媒體報道，用以證實美國處事手法是不為人道。

文中以《紐約時報》於去年6月報道為例子，指多達900名移民被關押在一個設計容納125人的拘禁場所中，當中有300多個兒童被關押在一個牢房中，幾乎沒有成年人監管。此外，文中稱，自2018年以來，共有包括7名兒童在內的24名移民在美國邊境收容所拘留期間死亡。

文中又批評，美國處理新冠肺炎疫情不當，成為「重災區」，美國當局在疫情期間，強行遣返大批非法移民，加重中美洲國家疫情風險。

據資料顯示，中國人權研究會是成立於1993年1月，為內地國務院新聞辦公室主管的全國性、學術性、非營利性社會組織，具有社會團體法人資格。

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紐約 歧視 移民 疫情 人權 新冠肺炎疫情

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