【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享） 金融經濟 13:48 2020/07/09 分享： 港、美股市每日上闖之際，新冠肺炎疫情反覆、經濟前景仍陰晴不定。本港昨再増24宗感染、美國單日感染逾6萬宗創新高。加強防疫措施、衝擊經濟憂慮揮之不去，卻未阻股市升勢，股市與實體經濟仿如處身平衡時空。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 2020/07/08 【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享） 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 2020/07/07 【A股牛市】官媒齊聲降温 拆解A股撐經濟思維（訂戶專享） 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 2020/07/06 中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享） 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/07/03 【A股破頂】A股創1年高 港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享） 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 2020/07/02 科網股跑贏藍籌多少? 新經濟股指數話你知（訂戶專享） 騰訊控股（00700） 疫情 新經濟 香港股票 市盈率 阿里巴巴－SW（09988） Tesla 豐田 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入