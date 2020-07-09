【科網狂潮】港美股市升勢超現實 新經濟股狂歡靠想像（訂戶專享）

港、美股市每日上闖之際，新冠肺炎疫情反覆、經濟前景仍陰晴不定。本港昨再増24宗感染、美國單日感染逾6萬宗創新高。加強防疫措施、衝擊經濟憂慮揮之不去，卻未阻股市升勢，股市與實體經濟仿如處身平衡時空。

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