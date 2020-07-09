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【新股IPO】 宏力醫療在明日掛牌前夕宣布延期上市

股樓投資 14:48 2020/07/09

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宏力醫療（新上市編號：09906）原訂於明天掛牌，惟公司突然宣佈，因需要更多時間確定最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準等及獲取監管當局批准，故將延期上市。

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事實上，6月下旬多隻新股一窩蜂傾巢而出，投資者炒得不亦樂乎，但觀乎這兩天新股掛牌表現，好壞參半，加上因多選擇，投資者都集中在個別新股上，令一些同期招股的新股被坐冷板櫈。

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到底此輪新股是否已玩完？還看明天掛牌的兩隻生物醫藥股歐康維視生物（新上市編號︰01477）和永泰生物（新上市編號︰06978）吧！

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撰文 : 張以正

生物科技股 醫藥股 宏力醫療管理（09906） 香港股票

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