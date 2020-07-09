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【澳洲疫情】揭防疫3大缺陷 墨爾本為重新封城

環球社會熱點 13:40 2020/07/09

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澳洲再次爆發疫情，該國第二大城市墨爾本更要封城6周。

澳洲宣布延長香港人簽證期限至5年，以回應港區國安法實施之際，澳洲再爆發疫情，該國第二大城市墨爾本更要封城6周。外媒與澳洲醫學專家分析，墨爾本所屬的維多利亞州執行檢疫政策方面有漏洞、也沒有強制民眾戴口罩、社區宣傳衛生信息也不足，都導致墨爾本在4個月内2度封城。

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執行檢疫政策有漏洞

維多利亞州與澳洲各州的檢疫措施相近，要求所有由外地返國的公民和永久居民，都要在政府租用的酒店中隔離檢疫14日。但維州的檢疫隔離政策非常粗疏，未有仿效其他州分安排警員監督，而是外判給私營保安公司。

私營保安公司更監管不力，包括不當使用個人防護設備、允許同家庭的檢疫人士來往彼此房間，甚至有警衛與檢疫人士發生性行為。上述監管不善的行為，都可能令疫情加速於社區擴散。

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不強制民眾戴口罩

多國目前都視戴口罩為遏制社區傳播的有效防疫措施，美國部分疫情較嚴重的州分，也強制民眾於公共場所戴口罩。但維多利亞州面對疫情升溫，既不強制也不鼓勵民眾戴口罩防疫。根據維州衛生部的網站，該州目前仍不建議沒有患病者在社區佩戴口罩。

但《澳州醫學雜誌》總編輯塔利（Nick Talley）指出，有研究發現近一半患者不知道自己已感染新冠病毒，強調病毒在患者出現症狀前的感染力最強，戴口罩可減低病毒經飛沫傳播給他人的風險。

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社區公共衛生宣傳不完善

澳洲為多元文化國家，超過五分之一的澳州家庭日常生活並非以英語溝通，至於近期爆發疫情的墨爾本郊區一帶，相關比例甚至更高。

但外界批評政府在多元文化社區的宣傳未夠完善，一些公共衛生建議的宣傳刊物，也未有翻譯成多種語言，部分移民家庭或未能掌握足夠的疫情資訊。

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責任編輯：何穎兒

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