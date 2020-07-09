【疫市營商】電腦節8月如期舉行　兩項措施促銷情助企業散貨

▲ 香港電腦通訊節暨健康與運動科技博覽將如期於8月舉行。(馬意文攝)

本港新冠肺炎疫情似有社區爆發跡象，惟香港電腦通訊節暨健康與運動科技博覽將如期於8月舉行。香港電腦商會創會會長張耀成表示，中美貿易磨擦令企業存貨積壓，更急需展覽「散貨」。他認為參加電腦展傳播病毒的風險不算太高，因電腦節毋須脫口罩；加上展商會減價促銷，期望人流數字與去年持平，超越60萬人次。

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商會為刺激展覽的銷情，斥300萬元推出「電腦節消費券」。每位購票入場人士均獲派幸運卡，卡的面值分別為10元、20元、30元、50元、100元和500元，憑券到場內指定攤位消費可使用。張強調，消費券不設最低消費金額，並能夠同時使用多張券。

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該會主席王志強補充，今年將採取兩項特別措施和優惠回贈予展商及入場市民：

（1）：倘若疫情被迫取消展覽，大會設有110%保障措施，退回90%展位租金，並將相等於本年20%租金金額（即展商餘下10%租金，大會額外贈送多10%），用於「香港電腦通訊節2021」展位租金費用；

（2）：在6月底前經已確認展位的展商，將回贈最高達20%租金；其餘展商租金則維持去年價格。

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記者：馬意文