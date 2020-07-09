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【ATMX】阿里美團小米最快9月可入恒指　恒指公司研推科技及創新指數　

金融經濟 14:01 2020/07/09

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科技股升勢急速，市場對科技股關注度日益增加。恒生指數有限公司董事兼研究及分析主管黃偉雄於Refinitiv發布會上表示，恒指公司短期內推出科技及創新指數，有關指數將參考納斯達克等科技股主題指數，冀成為繼恒指及國指後，另一受市場歡迎的指數，但目前仍製定指數選股的準則，未有推出的實際時間表。

黃偉雄表示，投資者對科技股期望高，對有關指數具需求，但對個別科技股不太熟悉，新指數或可分散投資科技股時的風險。

無須為恒指內的中港企業比重設限

黃偉雄指，現時中資股佔恒指比重逾一半，而早前的市場諮詢反映表示，市場無須為中港企業的比重增設特別限制，儘管納入恒指成份股需要有2年上市的要求，但如果公司市值規模足夠大，則可縮短上市時間，小米 （01810） 、美團 （03690） 及阿里巴巴 （09988） 將可在今年8月季檢時納入恒指選股範圍，至於上月才掛牌的網易 （09999） 及京東 （09618） 上市時間尚短，則暫時未能納入選股範圍。

FactSet（慧甚）全球指數主管周鶴松預計，未來3年，約7成的恒生指數成份股來自內地公司，其中科技板塊更佔恒生指數成份股約25%。

ETF市場方面，他看好科技、生物科技板塊的ETF，因疫情影響下，與工作相關的科技公司、網購、自動化機器及5G繼續受惠。另外，他又看好免疫系統、基因相關的板塊。

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