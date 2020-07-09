【內地暴雨】洪災致130建築文物受損　部分被沖毀

中國南方，如江南、華南、西南暴雨增多，多地發生洪澇地質災害，導致交通受影響，以及住戶被困，而是次洪災也令南方11省份令逾100個建築文物受毀，包括安徽黃山市全國重點文物保護單位鎮海橋、宣城省級文物保護單位樂成橋等。

國家文物局於昨日（7日）於官網表示，截至7月7日下午4時，南方11省份有130多處建築文物因洪災受到損失，部分文物單位受損嚴重。官方指，四川阿壩州全國重點文物保護單位達維會師橋、省級文物保護單位蒙古伸臂橋、哈爾橋、阿斯久橋等均被沖毀。

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此外，湖北武當山五龍宮龍虎殿，湖南朱家大院、體仁堂、龍山里耶瞿家大院和吳楊支祠等古建築，因洪水房屋倒塌嚴重，汛期文物安全形勢較為嚴峻。

國家文物局向相關省份發出緊急通知，要求有關文物部門和文博單位加強汛期文物安全工作，與環保、應急管理、氣象等部門加強協調溝通，密切注意氣象和地質災害預報，切實採取有效防汛措施，保障文物和人員安全。

各相關省份文物部門和文博單位因應國家文物局要求，均已啟動汛期安全應急機制，開展文物防汛安全工作。

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