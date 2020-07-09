【零售寒冬】美國總統御用品牌Brooks Brothers破產 奧巴馬、特朗普就職典禮西裝

▲ 美國總統御用品牌Brooks Brothers宣布破產。

彭博報道，美國歷史最悠久的男裝品牌之一Brooks Brothers申請破產，新冠肺炎疫情是其被壓垮的直接原因。公司表示，疫情對業務造成極大損失，將在破產重組過程中保持營業。

Brooks Brothers創立於1818年紐約，奉行「美國製造」的理念，也有「總統御用」之美稱。至今美國45位總統當中，有40位在其就職典禮上穿著該品牌的西裝，包括近兩屆總統特朗普和奧巴馬。而林肯在1865年遇刺時身穿的大衣，亦是出自Brooks Brothers。

港有6家門店

香港仍有6家門店營業，分布在多個高級商場如IFC、時代廣場、圓方、又一城等。

自5月以來，J.Crew、Neiman Marcus、JCPenney等多個美國著名品牌難敵疫情打擊走向破產，惟至今尚未有買家「接盤」。Brooks Brothers是最新一家被疫情壓垮的零售商，公司計劃裁減8成員工，並關閉51家門店。

Brooks Brothers在全球擁有超過500家門店，北美地區250家，員工數目一度超過4000人；且在美國擁有三家能夠支撐當地經濟的工廠。

而《紐約時報》早些時候報道，其在美國的三家工廠在6月時候就面臨關閉的風險。公司CEO德爾維奇奧表示，公司債務不足3億美元，但由於門店過多，工廠空轉等因素拖累債務遲遲未解決。

零售業清算機構Gordon Brothers此前向Brooks Brothers提供2000萬美元的擔保貸款，但只是杯水車薪。

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