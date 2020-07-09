【數碼轉型】法律界採創新科技　省時減成本

▲ 年利達律師事務所合夥人馮皚怡稱，虛擬實習計劃能助參加者打好基礎，切身了解律師職責，再決定是否投身法律界。（陳國峰攝）

政府4月推出「法律科技基金」，資助律師樓購買或提升資訊科技系統，申請期已延長至7月26日。年利達律師事務所（Linklaters）合夥人馮皚怡稱，近年業界積極應用法律科技（Legal Tech），將蒐集大量文獻及案例、閱讀文件等交予人工智能（AI）處理，從而降低營運成本、提高效率。

涉主觀判斷 AI無法取代真人

《Global Legal AI Software Market Analysis 2019》報告顯示，至2026年，全球法律AI軟件市場料達18.9億美元（約146億港元）。

「現時AI最常用於盡職調查（Due Diligence），在簽署合約前調查企業背景，包括蒐集新聞報道、公司年度報告，不用真人『坐定定』翻查。當要查閱大量文件，AI亦可快速分類哪些使用香港或美國法例，從而節省時間，讓真人律師跟進更有意義的工作。」惟馮皚怡提醒，涉及主觀判斷的任務，AI永遠無法取代真人，包括出信、談判及討論法律論證，故不擔心被「搶飯碗」。

在新冠肺炎衝擊下，香港在內的多地法院，相繼引入視像遙距審訊。她認為，業界充分利用科技處理司法程序，可避免耽誤審訊，確保司法公義。「但能否加快法律界數碼化，則言之尚早。要看疫情後，工作模式如何改變。」

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虛擬實習 一嘗見習律師滋味

「法律」常被視為高不可及的專業。為鼓勵新人放膽入行，在全球20個國家或地區設有30個辦事處、總部位於英國的年利達，去年於當地透過InsideSherpa平台推出免費綫上實習計劃，任何背景人士，均可在網上模擬擔任見習律師。今年5月底，香港成為首個海外試點。

▲ 馮皚怡表示，參加者可以將自己在7個單元中完成的工作，與年利達律師事務所團隊在真實環境中完成的標準解決方案，一併比較。（陳國峰攝）

目前，英國有超過1萬名登記用戶，香港僅個多月亦有2,071名，反應踴躍。虛擬實習計劃共分7個單元，圍繞股份買賣交易，包括準備商業法律文件、從事法律調研、為客戶留語音消息等。「每個任務事先告知所需時間，亦有律師拍攝講解片段、附載資料，好像一個網上遊戲般，能隨時隨地完成。」

她續言，虛擬實習可避免資訊不對稱，「初步了解和認識我們的工作，以提高入行信心，包括欲轉學系的大學生、打算轉換職業的人士，有機會看看是否真正有興趣投身法律界。」

記者：姚慧儀