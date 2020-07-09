【視像會議】Microsoft Teams新功能　融AI助理料年內推出

▲ 疫情持續蔓延，不少公司採取員工「在家工作」措施，令協作與視像會議平台用量爆升，今日Microsoft亦宣布推出一系列Teams新功能。

疫情持續蔓延，不少公司採取員工「在家工作」措施，令協作與視像會議平台用量爆升，今日Microsoft亦宣布推出一系列Teams新功能。

新功能有Together Mode，透過人工智能（AI）技術，將會議成員一同置於共享背景中，使用家感覺自己與會議或課堂中的其他成員置身同一地方。Together mode 協助用家觀察其他人的臉部及肢體語言，有效提升會議的參與度，並讓團隊之間更容易注意到對於日常互動非常重要的非語言交流，功能將於8月全面推出。

AI人工智能助理Cortana快將登場

Cortana 語音助理即將用於Teams手機應用程式當中，屆時Cortana將運用AI和Microsoft Graph 於Teams上提供語音助理功能。用家可以透過 Cortana 打電話、加入會議、發送聊天訊息和共享文件等功能。

此外，用家將可於會議期間透過表情符號與其他會議成員即時互動。實時互動是PowerPoint Live Presentations 的一項共享功能，讓與會者能向演講者提供即時反應。我們亦會在未來將PowerPoint Live Presentation 引入Teams 平台，進一步提高與會者的參與度。

年內新增字幕翻譯功能

其次，視像會議經常切換講者，而Teams新功能將新增講者署名、實時字幕及筆錄翻譯。微軟表示，實時會議筆錄將在今年稍後時間推出，為用家提供另一種方式來跟進會議内容及識別講者。會議結束後，會議筆錄會自動儲存在該會議的聊天視窗內。於今年内，該平台亦會添加實時字幕翻譯功能，用家可使用其他語言了解會議内容。

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微軟表示，是次發布的嶄新功能將為用家的日常工作及學習帶來三大好處。第一，讓團隊更加緊密，減少視像會議疲勞。第二，讓網上會議更共容和有趣。第三，協助用家簡化工作流程並節省時間。這一系列更新旨在協助身處不同地方的用家協作，讓他們時刻保持聯繫，隨時隨地都能保持生產力。

責任編輯：李彥煒