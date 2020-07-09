上市兩年小米將重回招股價 可終極追落後？

市場熱炒科技股，小米 （01810） 股價續攀升，現價距離17元招股價僅一步之遙。相對於其他科技股屢創新高，小米才剛重回招股價，令小米具追落後概念。

繼昨日勁升9%後，小米今日再攀升，曾升近5%，高見16.86元。如果小米今日能衝破17元招股，將義意重大。

今日正是小米上市兩周年，2018年的7月9日，作為港股首隻同股不同權股份的小米首日掛牌。小米首日掛牌未能守住招股價，首日收跌1.2%，報16.8元。雖然其後小米股價攀升，曾高見22.2元，惟其後反覆回落，於2018年8月底失守17元招股價後，股價便一直「潛水」。小米花了近兩年時間，才隨着科技股熱潮重回招股價水平。

同股不同權可獲納入恒指 染藍惹憧憬

當其他ATMX股份，即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，以至京東 （09618） 及網易 （09999） 等科技股龍頭紛屢創上市新高，而小米則僅重回招股價，令小米具追落後的概念。

倘小米重上招股價，將向市場釋出利好訊號，消化招股價上方的「蟹貨」後，料有力再上。利好消息方面，目前除了科技股的熱潮，小米亦有獲納入恒指的憧憬。

恒指公司於5月時為同股不同權及第二上市股份獲納入恒指開綠燈，市場預期恒指最快於8月份季檢時「變身」，納入新經濟股。盡管市值更大的阿里及美團染藍呼聲較高，小米亦具獲納入恒指的資格。小米上市已足兩年，滿足上市最少24個月的染藍要求。小米市值達4,000億元，市值於股港排名約11位，絕對有資格染藍。倘成功染藍，將吸引資金流入小米，料成小米上行的催化劑。

憧憬「上水」後 可複製美團佳績

小米重返招股價，令市場憧憬往後走向能否複製美團的佳績。現時成為市場焦股的美團，走勢強勁並屢創新高，事實上美團上市初期走勢與小米相似。

美團上市初期，業績未錄盈利，加上受累可轉換可贖回優先股公允值變動錄得虧損，令業績現巨額虧損，利淡股價。美團於2018年9月上市，早期長期於69元招股價之下「潛水」。到2019年8月，美團披露次季業績首度扭虧為盈，消息令市場振奮，推動美團股價重上招股價，其後美團股價續抽升，現價較招股價已累升近2倍。美團重上「水面」的走勢令市場對小米的後市存憧憬。

不過，值得留意的是，盡管小米上市時強調集團為一家互聯網公司，惟至今集團主要收入仍靠硬件支持，小米現時收入逾6成來自智能手機，IoT與生活消費產品亦佔26%，即集團近9成收入來自硬件，來自互聯網服務的收入僅佔約1成。小米的互聯網業務佔比較低，料推動股價的增長故事憧憬低於美團等科網股。

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責任編輯：錢家鋒