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【美股期貨】美失業救濟金數據優於預期　標期納期倒升Bilibili盤前彈4.6%

金融經濟 20:36 2020/07/09

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【美股期貨】美股隔晚向上後　3大指數期貨今早續靠穩

美股隔晚向上，美股期貨於亞洲時段個別發展。全球新冠肺炎累計確診突破1200萬，美國佔四分之一以上。中國6月份PPI按年降幅趨緩，CPI上升提速，顯示經濟持續復甦。

【20：33】美國失業救濟金人數為131.4萬人，略好過市場預期，標期倒升，納期升幅擴大至62點，而道期則僅微跌16點。Bilibili盤前彈4.6%，報48.8美元。

【18：21】美股三大指數期貨盤前分化，道期、標期分別跌44點及1點，反映科技股走勢的納期，則彈47點。

【科網狂潮】阿里爆升一成破頂　德美利證券：美股客戶上月淨沽

【牛市炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（七）（訂戶專享）

【17：34】蔚來汽車（美︰NIO）盤前升一成，報14.12美元。

【17：16】中概股趣店（美︰QD）盤前升13.4%，報2.97美元。趣店昨飈升36.5%，收報2.62美元。

【16：33】阿里巴巴美股（美︰BABA）盤前升4.2%，報268.52美元。網易美股（美︰NTES）盤前升9.1%，報496美元；京東美股（美︰JD）盤前升4%，報68.02美元。

【ATMX】阿里美團小米最快9月可入恒指　恒指公司研推科技及創新指數　

【16：28】嗶哩嗶哩（Bilibili， 美：BILI）盤前升5%，報49.1美元。路透報道，嗶哩嗶哩正考慮在香港第二上市，公司正與投行舉行初步的討論，預期發售5%至10%股份。

【中概股回歸】Bilibili據報考慮香港第二上市 擬發售10%股份

【16：15】美股期貨於亞洲時段個別發展，道指跌20點，報25949點；標指期貨跌不足1點，報3163點；納指期貨升21點，報10684點

【12：03】道指期貨升11點，報25980點；標指期貨升1點，報3165點；納指期貨升13點，報10675點。

美國的新冠肺炎疫情雖然持續惡化，惟蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）等科技股推動，納指再創收市新高。道指收報26067點，升177點；標指收報3169點，升24點；納指收報10492點，升148點。

道指升177點港股ADR升190點　紐約期油升0.7%

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 趣店（美：QD） 蔚來（美：NIO） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 京東（美：JD） 網易（美：NTES） 指數期貨 道瓊斯工業平均指數

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