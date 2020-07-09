【美股期貨】美失業救濟金數據優於預期　標期納期倒升Bilibili盤前彈4.6%

▲ 【美股期貨】美股隔晚向上後 3大指數期貨今早續靠穩

美股隔晚向上，美股期貨於亞洲時段個別發展。全球新冠肺炎累計確診突破1200萬，美國佔四分之一以上。中國6月份PPI按年降幅趨緩，CPI上升提速，顯示經濟持續復甦。

【20：33】美國失業救濟金人數為131.4萬人，略好過市場預期，標期倒升，納期升幅擴大至62點，而道期則僅微跌16點。Bilibili盤前彈4.6%，報48.8美元。

【18：21】美股三大指數期貨盤前分化，道期、標期分別跌44點及1點，反映科技股走勢的納期，則彈47點。

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【17：34】蔚來汽車（美︰NIO）盤前升一成，報14.12美元。

【17：16】中概股趣店（美︰QD）盤前升13.4%，報2.97美元。趣店昨飈升36.5%，收報2.62美元。

【16：33】阿里巴巴美股（美︰BABA）盤前升4.2%，報268.52美元。網易美股（美︰NTES）盤前升9.1%，報496美元；京東美股（美︰JD）盤前升4%，報68.02美元。

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【16：28】嗶哩嗶哩（Bilibili， 美：BILI）盤前升5%，報49.1美元。路透報道，嗶哩嗶哩正考慮在香港第二上市，公司正與投行舉行初步的討論，預期發售5%至10%股份。

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【16：15】美股期貨於亞洲時段個別發展，道指跌20點，報25949點；標指期貨跌不足1點，報3163點；納指期貨升21點，報10684點

【12：03】道指期貨升11點，報25980點；標指期貨升1點，報3165點；納指期貨升13點，報10675點。

美國的新冠肺炎疫情雖然持續惡化，惟蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）等科技股推動，納指再創收市新高。道指收報26067點，升177點；標指收報3169點，升24點；納指收報10492點，升148點。

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責任編輯︰梁浩碩