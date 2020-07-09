【TikTok】繼印度後美國研禁用　TikTok三大市場或失兩個

繼印度禁用TikTok（抖音海外版）後，特朗普日前表示，正考慮禁用TikTok，作為報復中國處理新冠肺炎的其中一個可能方法。在中印及中美緊張關係升溫下，TikTok隨時失去兩大市場。

根據數據調查公司SensorTower 2019年數據（截至11月），TikTok印度下載達2.8億次，佔TikTok全年總下載45%。這也佔了印度下載總數的60%。 換句話說，印度TikTok App每十次下載中就有6次發生在2019年。去年是TikTok在印度高速增長的時期，但今年因為政治因素，TikTok在當地高增長恐不再。中國及美國則緊隨印度其後，去年下載次數達4550萬及3760萬次，分別約佔總數7.4%及6%

▲ 資料來源：Oberlo

以下載總數計，TikTok 在印度的總下載達4.7億次，佔整體31%；更比中國的1.7億次多逾1倍。印度及中國佔TikTok總下載超過4成。美國方面，TikTok 至11月的總下載達1.2億次，佔整體8.2%。

倘美國隨印度禁用TikTok，這意味TikTok的三大市場中，會失去兩個。截至2019年， TikTok已登陸了155個國家，提供75 種語言，是中國App中最具海外影響力。

美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien） 表示，美國總統特朗普密切關注抖音海外版——TikTok、微信，以及其他中國用來獲取美國個人數據並帶回中國作惡意用途的應用程式。

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