【港區國安法】澳洲籲國民勿留港　10萬澳洲人居港　麥格理、ANZ香港設分部

▲ 澳洲更新對香港的旅遊警示，呼籲國民重新考慮是否需要留港。

港區國安法生效後，澳洲最新提出港人簽證新安排，也更新對香港的旅遊警示，呼籲在香港的澳洲國民重新考慮是否有需要留在香港，因為可能面臨被拘留風險。根據澳洲媒體，目前大約有10萬澳洲人在香港居住。

香港金融業界方面，總部來自澳洲的麥格理（Macquarie）、澳新銀行（ANZ）均在香港設有分部，當中ANZ視香港為亞洲的兩個地區總部之一。

麥格理曾為香港主要窩輪、牛熊證發行商之一，惟近年交投被不少中資發行商超越。據《南華早報》早前報道，麥格理正減少其在IFC一期20樓的辦公面積，在香港員工數目約500人。

澳洲政府稱，港區國安法「可被廣泛解讀」，在新法之下，國民可能會被驅逐出境或被移交至中國大陸，在中國大陸的法律下被檢控。澳洲政府又指，法律的涵蓋範圍及執行情況尚不清晰，即使無意，也有可能觸犯該法。

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