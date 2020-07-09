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哈佛、MIT告政府收緊學生簽證 批措施罔顧健康福祉

環球社會熱點 12:05 2020/07/09

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哈佛大學和麻省理工學院，向美國國土安全部（Homeland Security）、移民及海關執法局（ICE）提出訴訟，指控有關決定罔顧學校師生和社區的健康福祉，並令國內留學生失去接受教育的選擇。

受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，多地學校停課或將課程移師網上。美國政府早前宣布，若留學生只需上網上課程，將不獲發簽證。有新學年會將課程全部轉為網上教學的大學，如哈佛大學和麻省理工學院（MIT），向美國國土安全部（Homeland Security）、移民及海關執法局（ICE）提出訴訟，指控有關決定罔顧學校師生和社區的健康福祉，並令國內留學生失去接受教育的選擇。

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惟美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）周一（6日）表示，若學校僅設有網絡課程，今年秋季開學的留學生將不獲發簽證，已在美國境內的學生也必須離境。不過，留學生可轉到其他設有面對面常規教學的學校繼續上課，或將常規上課比率增至超過50%。

哈佛學生報報道，校方於周三（8日）上午向波士頓地方法院提出訴訟，希望尋求針對拒發留學生簽證措施的臨時限制令和永久禁令。

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訴訟指控，移民及海關執法局的行動「明顯沒有考慮到學生、大學職員或社區健康」（" proceeded without any indication of having considered the health of students, faculty, university staff, or communities"），並使「成千上萬在美國境內的國際留學生沒有任何接受教育選擇」（"hundreds of thousands of international students with no educational options within the United States"）。

美國總統特朗普（Donald Trump）批評哈佛大學，將課程移師網上是荒謬；並執意要求各州學校在秋季復課，又威脅若不在秋季開學，將削減學校開支。

記者：葉芷樺
 

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