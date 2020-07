哈佛、MIT告政府收緊學生簽證 批措施罔顧健康福祉

▲ 哈佛大學和麻省理工學院,向美國國土安全部(Homeland Security)、移民及海關執法局(ICE)提出訴訟,指控有關決定罔顧學校師生和社區的健康福祉,並令國內留學生失去接受教育的選擇。

受新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情影響,多地學校停課或將課程移師網上。美國政府早前宣布,若留學生只需上網上課程,將不獲發簽證。有新學年會將課程全部轉為網上教學的大學,如哈佛大學和麻省理工學院(MIT),向美國國土安全部(Homeland Security)、移民及海關執法局(ICE)提出訴訟,指控有關決定罔顧學校師生和社區的健康福祉,並令國內留學生失去接受教育的選擇。

惟美國移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)周一(6日)表示,若學校僅設有網絡課程,今年秋季開學的留學生將不獲發簽證,已在美國境內的學生也必須離境。不過,留學生可轉到其他設有面對面常規教學的學校繼續上課,或將常規上課比率增至超過50%。

哈佛學生報報道,校方於周三(8日)上午向波士頓地方法院提出訴訟,希望尋求針對拒發留學生簽證措施的臨時限制令和永久禁令。

訴訟指控,移民及海關執法局的行動「明顯沒有考慮到學生、大學職員或社區健康」(" proceeded without any indication of having considered the health of students, faculty, university staff, or communities"),並使「成千上萬在美國境內的國際留學生沒有任何接受教育選擇」("hundreds of thousands of international students with no educational options within the United States")。

美國總統特朗普(Donald Trump)批評哈佛大學,將課程移師網上是荒謬;並執意要求各州學校在秋季復課,又威脅若不在秋季開學,將削減學校開支。

記者:葉芷樺