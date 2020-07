奧迪與錦龍攜手在香港展開全新一頁

▲ (左起)奧迪[錦龍汽車]總經理John Leung 先生、奧迪香港董事總經理Lothar Korn(郝龍德)先生及錦龍集團董事長麥慶德先生一同在全新推出的Audi RS 7 Sportback 、RS Q8及RS Q3前合照。

• 設於太古城中心四期的全新旗艦陳列室已於2020年7月9日開始試業,並將於8月底正式全面投入服務

• 配合遍佈港九新界的三個奧迪售後服務中心,提供更完善的一站式銷售及售後服務

• 新設立的奧迪德國廠方總部代表處將協助及專注推動本地市場的業務發展

• 全新Audi RS Q8, RS 7 Sportback及RS Q3將為品牌新一頁打響頭炮

奧迪宣布由2020年7月1日起,錦龍有限公司已正式成為奧迪的獨家官方經銷商,負責所有在香港的業務運作,包括批發及零售、銷售業務、售後服務、零件銷售及奧迪認可易手車服務。

奧迪與香港車迷同行七年,一直致力拉近品牌與他們的距離之承諾。繼奧迪於年初宣布錦龍汽車即將成為品牌於香港及澳門區的獨家經銷商後,奧迪將與新經銷商攜手在香港展開全新一頁,為奧迪車迷繼續提供致臻服務和體驗,並與其建立更緊密的關係。

全新的奧迪旗艦陳列室設於太古城中心四期,經已在7月9日開始試業,並將於8月底正式全面投入服務。樓高5米的陳列室佔地超過10,000呎,可同時容納約18輛車。新旗艦陳列室更設有Audi café、古董車展示區、新車交付專區及不同車系的專區,包括Audi A8L、RS以及純電動車 e-tron ,為客戶帶來全面和更互動的體驗。

奧迪將在港九新界設立三個售後服務中心。位於觀塘的奧迪售後服務中心及零件倉庫已於6月下旬率先啟用,位於柴灣的奧迪售後服務中心亦將會在7月13日啟用。當荃灣售後服務中心於8月上旬亦投入服務後,奧迪車主便可更方便地盡享獲奧迪認證並由錦龍汽車提供的全面汽車服務。

▲ (左起)錦龍集團董事長麥慶德先生、奧迪香港董事總經理Lothar Korn(郝龍德)先生及奧迪[錦龍汽車]總經理John Leung 先生一同祝酒,慶祝奧迪與錦龍在香港展開全新篇章。

奧迪香港董事總經理Lothar Korn(郝龍德)先生在今天舉行的傳媒午宴上表示:「為配合大眾汽車集團的發展策略,體現我們旗下兩個品牌Volkswagen和奧迪在香港的協同效應,我們選擇了錦龍汽車作為奧迪在香港的獨家經銷商。是次業務安排能讓奧迪更專注於品牌的長遠業務計劃,同時發掘未來的發展機會。香港一直是奧迪十分重視的市場之一。展望將來,奧迪將繼續以OEM身分在香港設立奧迪德國廠方總部的代表處,協助及推動香港市場的發展。」

錦龍汽車集團董事長麥慶德先生表示:「我們很榮幸能夠成為奧迪在香港的獨家官方經銷商。錦龍自90年代已成為奧迪進駐中國內地的第一批戰略夥伴,時至今日,已在中國內地擁有8個奧迪4S經銷中心。憑藉我們的成績及與奧迪多年來的合作的寶貴經驗,我們有信心能將奧迪的長遠發展推向一個新階段。我們承諾會為尊貴的奧迪車主提供更全面和優質的汽車服務,以及貼心的客戶服務。」

奧迪[錦龍汽車]總經理John Leung 先生亦表示:「成為奧迪在香港的官方經銷商對我們來說是非常重要。我們致力服務全港的奧迪車主及一眾車迷,為實踐我們會為客戶帶來一系列令人引頸而待的服務之承諾,我們將為奧迪車主提供5年的全面原廠保用服務,讓他們更加安心無憂地盡享駕駛奧迪座駕的樂趣。」

▲ (左起)奧迪香港董事總經理Lothar Korn(郝龍德)先生及錦龍汽車集團董事長麥慶德先生宣布奧迪與錦龍攜手合作,在香港展開新里程。

為答謝客戶一直以來對四環品牌的支持,所有現有奧迪車主只要到 welcome.hk-audi.com 登記,便可獲得價值港幣5,000元的迎賓禮物。車迷可密切留意奧迪及錦龍汽車的最新消息,與奧迪及錦龍汽車一同見證品牌在香港的全新里程。

此外,由錦龍營運的尊貴流動租駕服務Audi on demand亦已重投服務。客戶可致電奧迪24小時客戶服務熱線 (852) 3465 0000,或發訊息至Audi on demand Facebook專頁,挑選及租用心儀的奧迪型號。他們亦可以利用全新推出的電子支付服務,盡享便捷、無憂的駕駛體驗。全面升級的Audi on demand服務將加入多款奧迪車型供車迷選擇,包括品牌的第一款純電動車型Audi e-tron及全新RS車系。

奧迪及錦龍汽車亦在活動上一同預告將於本年內在香港推出的新型號,當中包括打響頭炮的全新RS Q8、RS7 Sportback及RS Q3,而品牌的第二款純電動車型 Audi e-tron Sportback亦將於今年稍後抵港。

奧迪香港同時感謝前代理商大昌行 — 合迪汽車有限公司一直以來的支持。隨着大昌行 — 合迪汽車有限公司與錦龍有限公司在6月底完成奧迪新車銷售、奧迪汽車售後服務、奧迪原廠零件銷售及奧迪認可易手車服務的交接,奧迪與大昌行在香港的長期合作關係亦正式圓滿結束。

▲ 奧迪香港董事總經理Lothar Korn(郝龍德)先生

▲ 錦龍汽車集團董事長麥慶德先生

▲ 奧迪[錦龍汽車]總經理John Leung 先生

