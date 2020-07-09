【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組

▲ 社交距離措施星期六起再改緊，食肆重新限每枱最多8人。

香港新冠肺炎疫情反彈，港府收緊社交距離措施，重新限制食肆每枱不多於8人，餐廳最多只可上座6成常設座位，健身中心、卡拉OK及派對房間人數由16人收緊至8人，周六（7月11日）凌晨實施，為期14日，至7月24日結束，但未交代會否限制書展、主題公園活動。

港府下午的2019冠狀病毒病（COVID-19）個案簡報會，食衛局局長陳肇始在場公布多項收緊社交距離措施，主要針對不戴口罩的場景：

餐廳上座人數不得超過常設座位的6成，餐廳每枱不得多於8人，酒吧、夜店、夜總會不可多於4人同枱。桌與桌之間，要維持1.5米距離或者有隔板分隔，提醒市民進餐以外時間要佩戴口罩。

健身中心、卡拉OK及派對房間人數由上限16人收緊至8人。

電影院及公眾娛樂場所不得飲食。

公立醫院老人科及精神科日間醫院明日起暫停服務，今日起暫停非緊急醫院探訪服務的安排

限聚令群組聚集人數上限50人，維持不變。

港府今日（9日）公布42宗新增確診個案，接近疫情以來最高水平，8宗輸入個案中，包括3位貨運機師、1位機艙服務員，由哈薩克來港。

34個本地個案中，23個為港泰護理中心個案，9個與其他早前個案有關，包括3名的士司機。另有兩名未知來源個案。

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以下為簡報會文字直播內容：

【17：57】簡報會結束

【17：55】被問及會否再次要求全港停課，陳肇始表示，會密切監察，而教育局正在商討中，現時學校有多項防疫措施如量體溫、保持社交距離等，也有復課指引。

【17：46】陳肇始稱，現階段維持群組聚集50人上限的限聚令，不代表永遠維持或永遠不放寬，要平衡公共衛生、經濟活動需求。

【17：29】陳肇始指，有本地個案是警號，是次收緊不覺得延遲，近期個案主要有針對性啟示，現時情況下，不戴口罩的活動是高風險，包括於食肆進食，故限座由8成減至6成，政府會一直檢視，若情況有變會再調整，相信減低人數及容量有一定改善。

【17：10】陳肇始稱，「新常態」要平衡經濟、社交生活和疫情，疫情舒緩時減少限制，但若疫情轉緊張，就要迅速回應，其他地區都有類似情況，香港難以獨善其身。

【17：07】陳肇始稱，粵港澳「健康碼」制度若推行，能夠通關人士都要顯示測試為陰性，但要粵港澳三地認同才能實行，而現時香港疫情反覆，內地及政制事務局正與相關部門聯絡。

【17：05】張竹君未有交代書展最新安排，書展舉辦方有傳染病專家給予意見，承認現時風險較高。

【17：00】公立醫院老人科及精神科日間醫院明日起暫停服務，今日起暫停非緊急醫院探訪服務的安排。

【16：46】加強社區檢測，因應社區群組個案，主動進行針對性檢驗，目標包括安老院舍員工、餐廳員工及公共交通司機，希望找到隱性患者，做到早發現、早隔離，盡快斷傳播鏈。

【16：41】陳肇始籲市民在交通工具、人多地方，都要佩戴口罩，食肆進食時間以外都要佩戴口罩，不要搭枱、盡量外賣，甚至減少外出。

【16：39】

7月11日凌晨起：

餐廳上座人數不得超過常設座位的6成，餐廳每枱不得多於8人，酒吧、夜店、夜總會不可多於4人同枱。桌與桌之間，要維持1.5米距離或者有隔板分隔。

健身中心、卡拉ok及派對房間人數由16人收緊至8人

電影院及公眾娛樂場所不得飲食

【16：38】陳肇始稱要適時收緊措施。除兩日前公布的口岸措施以外，餐飲、表列處所需要有新上限限制，今日刊憲，2020年7月11日凌晨生效，為期14日。

【16：33】陳肇始稱，疫情波動是預期之內，承認放寬社交距離措施後情況有變，要迅速應對。

【16：31】記者會開始

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本地餐飲股今日下挫，大家樂 （00341） 午後跌幅加大，全日跌4.6%、太興 （06811） 跌3.8%、稻香 （00573） 跌2%、大快活 （00052） 跌1.5%、翠華 （01314） 則無升跌。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨接受商台節目訪問時表示，本港出現第三波疫情，原因之一是政府在父親節前放寬食肆防疫措施，建議防疫措施最少要恢復至父親節前水平，即食肆每枱不得多於8人同坐一桌。

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