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【限聚令收緊】食肆傳重新限每枱最多8人　本地餐飲股下挫、陳肇始主持4時半記者會

金融經濟 15:06 2020/07/09

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香港新冠肺炎疫情反彈，限聚令傳今日再收緊，重新限制食肆每枱不多於8人，本地餐飲股下挫。

香港新冠肺炎疫情反彈，限聚令傳今日再收緊，重新限制食肆每枱不多於8人，港府下午4時30分的2019冠狀病毒病個案簡報會，食衛局局長陳肇始將出席，外界留意會否宣布新一輪限聚令。本地餐飲股今日下挫，大家樂 （00341） 午後跌幅加大，最新跌4.6%、太興 （06811） 跌3.1%、稻香 （00573） 跌1%、大快活 （00052） 跌2%、翠華 （01314） 則無升跌。

本港爆發新一波新冠肺炎疫情，最新消息指，港府今日（9日）將公布至少16宗本地個案，其中10宗源頭不明。

昨日（8日）港府公布新增24宗新型冠狀病毒確診個案，其中19宗屬本地感染，餘下5宗為輸入個案，累計1323宗確診及一宗疑似個案。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨接受商台節目訪問時表示，本港出現第三波疫情，原因之一是政府在父親節前放寬食肆防疫措施，建議防疫措施最少要恢復至父親節前水平，即食肆每枱不得多於8人同坐一桌。

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