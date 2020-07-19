【新股IPO】生物製藥公司Everest Medicine集資約23億元 高瓴資本有份投資（第二版）

▲ 中國生物製藥公司Everest Medicine傳最快年底在香港上市，集資3億美元。

路透社旗下IFR引述消息人士指，中國生物製藥公司Everest Medicine正計劃在香港上市，籌集3億美元（約23.25億港元）。Everest正與財務顧問商討潛在上市計劃，預計最快年底在香港IPO。

Everest Medicine目前研發組合中包括8款候選藥物，涵蓋腫瘤、自身免疫性疾病、心腎衰竭及傳染性疾病等。

報道續指，公司原計劃在美國上市，但因最新數月港股生物科技股表現出色，投資者抱有巨大熱情，公司最終決定在香港上市。

截至去年全年底，集團虧損收窄至2.14億元（人民幣，下同）；2018年同期虧損為9.9億元。今年首季集團純利錄3.3億元，主要因向投資者發行金融工具公平值增加至4.5億元，惟今年首季經營虧損按年擴大至1.5億元。

集團於今年6月通過C-2輪融資，集得2.6億美元（約20.3億港元）。是次融資由Janchor Partners領投，RA Capital Management L.P.及高瓴資本連同其他風險投資及私募股權基金以及投資控股公司聯合牽頭。

公司將集資所得款項用於4款主要產品的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及計劃商業化提供資金、業務發展活動及擴展藥品管線提供資金及作營運資金及一般行政用途。

（第二版更新財務數據）

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