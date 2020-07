【美國疫情】特朗普施壓促復課 CDC擬更改指引

▲ 特朗普批評美國疾控中心(CDC)的復課指引不切實際,華府其後指CDC擬修改復課指引。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化,確診人數更突破300萬,但美國總統特朗普堅持推動各州重開與復課。特朗普再次於社交媒體Twitter發功,批評美國疾控中心(CDC)的復課指引不切實際,更指他會與CDC人員會面。美國總統彭斯其後宣布,CDC計劃修改復課指引。

美國目前的疫情升溫,各州仍未制定具體安全復課計劃。但特朗普(Donald Trump)卻表示,幾乎所有美國學校都因疫情關閉,導致大量家長要犧牲工作時間照顧子女,更稱自己準備向各州長施壓,要求學校在秋季復課。

特朗普周三(8日)更於Twitter發文炮轟CDC,指自己非常不同意CDC在復課方面「嚴苛而昂貴」(tough and expensive)的指引。

特朗普更表示:

當他們(CDC)希望學校重開,同時又要學校做些非常不切實際的事。我會和他們會面!

(While they want them open, they are asking schools to do very impractical things. I will be meeting with them!!!)

美國副總統彭斯(Mike Pence)其後宣布,特朗普只是不希望復課指引過於嚴格,又稱CDC將於下周發布5份文件,進一步闡述復課指引方向。

另外,特朗普早前更威脅學校如不復課,聯邦政府可能削減對這些學校的資助。彭斯則強調,聯邦政府希望在下一個經濟刺激方案中,加入促使各州前進的鼓勵措施,更指會與國會研究以何方式,讓各州鼓勵學生重返校園。

