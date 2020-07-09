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【美國疫情】特朗普施壓促復課 CDC擬更改指引

環球社會熱點 12:07 2020/07/09

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特朗普批評美國疾控中心（CDC）的復課指引不切實際，華府其後指CDC擬修改復課指引。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，確診人數更突破300萬，但美國總統特朗普堅持推動各州重開與復課。特朗普再次於社交媒體Twitter發功，批評美國疾控中心（CDC）的復課指引不切實際，更指他會與CDC人員會面。美國總統彭斯其後宣布，CDC計劃修改復課指引。

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美國目前的疫情升溫，各州仍未制定具體安全復課計劃。但特朗普（Donald Trump）卻表示，幾乎所有美國學校都因疫情關閉，導致大量家長要犧牲工作時間照顧子女，更稱自己準備向各州長施壓，要求學校在秋季復課。

特朗普周三（8日）更於Twitter發文炮轟CDC，指自己非常不同意CDC在復課方面「嚴苛而昂貴」（tough and expensive）的指引。

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特朗普更表示：

當他們（CDC）希望學校重開，同時又要學校做些非常不切實際的事。我會和他們會面！

（While they want them open, they are asking schools to do very impractical things. I will be meeting with them!!!）

美國副總統彭斯（Mike Pence）其後宣布，特朗普只是不希望復課指引過於嚴格，又稱CDC將於下周發布5份文件，進一步闡述復課指引方向。

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另外，特朗普早前更威脅學校如不復課，聯邦政府可能削減對這些學校的資助。彭斯則強調，聯邦政府希望在下一個經濟刺激方案中，加入促使各州前進的鼓勵措施，更指會與國會研究以何方式，讓各州鼓勵學生重返校園。

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責任編輯：何穎兒

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