  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 12:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Facebook 承認政策不足　未有妥善應對民權問題

科技 11:35 2020/07/09

分享：

日前，民權審查報告終於出爐，Fb營運總監Sheryl Sandberg承認公司在是次事件的處理有不足之處，未來將會鎖定及移除任何有仇恨言論成分的貼文上，採取更快捷及有效的措施。

過去幾個月，Facebook （Fb）的政策一直備受爭議，外界質疑該公司未有妥善處理平台上的種種仇恨言論，特別是有關總統特朗普一事，因而遭到廣告商杯葛。早前Fb營運總監Sheryl Sandberg就透露將對外公開民權審查報告，從而審視公司在過去所執行的政策以及行為。日前，民權審查報告終於出爐，Sheryl Sandberg承認公司在是次事件的處理有不足之處，未來將會鎖定及移除任何有仇恨言論成分的貼文上，採取更快捷及有效的措施。

【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？

【港區國安法】FB確認停處理港府取用戶資料要求　發言人：會進行法律評估

事實上，Facebook自2018年起，在公民的要求及鼓勵下，委託美國公民自由協會（ACLU）前立法辦公室總監Laura Murphy等組成民權組織，專責審計其民權政策。而根據組織近日的一份獨立民權審計報告顯示，Fb近年作出的決定對民權造成重大挫折。該份89頁的報告指，Facebook在過去9個月內作出的決定，對現實世界造成影響；也沒有適當地採取行動，以應對眾多的民權挑戰。

【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　

Sheryl Sandberg表示，Facebook是一個給予所有用戶發表和聆聽他人意見的平台，絕不接受任何人借助平台散播惡意言論，她承諾公司日後於鎖定及移除相關內容上會做得更好。又表示將聯同創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）會見當地不同的民權組織，如回應相關組織發起的「Stop Hate For Profit」活動。對於是次轉變，Sheryl Sandberg表示並非來自廣告商的施壓以及經濟因素，未來Fb將會繼續聆聽用戶的意見及學習。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？
今日
【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？
【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　
2020/07/08
【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　
【港區國安法】FB確認停處理港府取用戶資料要求　發言人：會進行法律評估
2020/07/06
【港區國安法】FB確認停處理港府取用戶資料要求　發言人：會進行法律評估
【每日焦點】Facebook設付費訂閱和打賞功能　WhatsApp將推出動態貼圖
2020/07/02
【每日焦點】Facebook設付費訂閱和打賞功能　WhatsApp將推出動態貼圖
經濟 廣告 特朗普 朱克伯格 美國 Facebook

下一篇文章

【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】越南首款本地5G手機登場　似足華為Mate 20？
【5G手機】越南首款本地5G手機登場　似足華為Mate 20？
Google Pixel 5渲染圖曝光　續用藍牙無線耳機
Google Pixel 5渲染圖曝光　續用藍牙無線耳機
華為向歐盟申請專利　Mate V折疊手機外形曝光
華為向歐盟申請專利　Mate V折疊手機外形曝光
蘋果研MacBook採用玻璃按鍵　提高耐用度
蘋果研MacBook採用玻璃按鍵　提高耐用度
【每日焦點】澳洲擬禁用抖音　LinkedIn被爆存取iOS用戶剪貼簿內容
【每日焦點】澳洲擬禁用抖音　LinkedIn被爆存取iOS用戶剪貼簿內容
【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」　抖音爭議升級傳退出香港市場
【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」　抖音爭議升級傳退出香港市場