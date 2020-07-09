Facebook 承認政策不足　未有妥善應對民權問題

▲ 日前，民權審查報告終於出爐，Fb營運總監Sheryl Sandberg承認公司在是次事件的處理有不足之處，未來將會鎖定及移除任何有仇恨言論成分的貼文上，採取更快捷及有效的措施。

過去幾個月，Facebook （Fb）的政策一直備受爭議，外界質疑該公司未有妥善處理平台上的種種仇恨言論，特別是有關總統特朗普一事，因而遭到廣告商杯葛。早前Fb營運總監Sheryl Sandberg就透露將對外公開民權審查報告，從而審視公司在過去所執行的政策以及行為。日前，民權審查報告終於出爐，Sheryl Sandberg承認公司在是次事件的處理有不足之處，未來將會鎖定及移除任何有仇恨言論成分的貼文上，採取更快捷及有效的措施。

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事實上，Facebook自2018年起，在公民的要求及鼓勵下，委託美國公民自由協會（ACLU）前立法辦公室總監Laura Murphy等組成民權組織，專責審計其民權政策。而根據組織近日的一份獨立民權審計報告顯示，Fb近年作出的決定對民權造成重大挫折。該份89頁的報告指，Facebook在過去9個月內作出的決定，對現實世界造成影響；也沒有適當地採取行動，以應對眾多的民權挑戰。

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Sheryl Sandberg表示，Facebook是一個給予所有用戶發表和聆聽他人意見的平台，絕不接受任何人借助平台散播惡意言論，她承諾公司日後於鎖定及移除相關內容上會做得更好。又表示將聯同創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）會見當地不同的民權組織，如回應相關組織發起的「Stop Hate For Profit」活動。對於是次轉變，Sheryl Sandberg表示並非來自廣告商的施壓以及經濟因素，未來Fb將會繼續聆聽用戶的意見及學習。

責任編輯：施雯雯