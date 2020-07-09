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【小米股價】小米升4%有望上水重返招股價　下一步睇幾多？

金融經濟 12:25 2020/07/09

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【小米股價】小米升4%有望上水重返招股價　下一步睇幾多？

新經濟股近期強勢，小米 （01810） 股價昨收企16元水平後，股價今早續升4%，破頂高見16.86元。小米距離重新上水，返回招股價17元僅1%。小米股價自7月3日升穿1月頂位14元阻力水平後，走勢凌厲，股價不足1星期便升至逾16元，股價今年以來已累升逾5成。

小米股價中午收報16.7元，升3.7%，成交39.3億元。

小米自2018年上市初股價高見22.2元後，便反覆下跌，跌穿17元招股價，更跌至2019年9月初低位8.28元，始見底反彈。

按黃金比率計算，小米本周升穿低位反彈50%目標（15.24元），今日股價高見16.86元，剛升抵反彈61.8%目標（約16.88元），一旦升穿企穩，意味有機會重返17元招股價，及對上一級挑戰19元水平（低位反彈76.4%目標為約18.92元）

當然，與小米創辦人雷軍曾揚言，要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」，仍有一大段距離。

【小米股價】小米股價有望返17元IPO招股價　16元逾千沽盤瞬間消化

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 雷軍 見底 小米

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