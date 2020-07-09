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【港區國安法】澳洲延港人部分簽證居留期至5年　可鋪路成永久居民

環球政經 11:52 2020/07/09

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《港區國安法》7月1日起實施，美英等多國表示關注，並推出措施予香港人。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日宣布，對目前持有學生簽證和臨時工作簽證的香港人，即日起延長逗留期限至5年。

現有及未來到澳洲升學的港人，完成學業後將合資格獲5年臨時的畢業簽證（Graduate visa）。澳洲將提供途徑，讓他們成為澳洲永久居民。現有持畢業簽證的人士，亦會多獲5年居留期。

現時在澳洲、持臨時簽證的港人，亦會多獲5年居留期，以及可成為澳洲永久居民。預計約600人符合資格。

莫理森今日又宣布，暫停執行澳洲與香港之間的引渡協議。

同日，澳洲更新對香港的旅遊警示，提示國民不要前往香港，又提醒在香港的澳洲公民和居民，在香港實施港區國安法後，被拘捕及遞解至中國內地的風險增加，呼籲他們重新考慮留在香港的需要。

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