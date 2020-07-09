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【吉利股價】吉利向母企出售3子企　涉資8.36億元人幣

金融經濟 10:58 2020/07/09

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吉利公布向母企出售3家子公司。

吉利汽車 （00175） 公布，向母企浙江吉利控股出售3家子公司，包括成都汽車、寧波北侖、寧波吉寧，涉資合計8.36億元人民幣。吉利股價今早先高後回，曾升2%至17.4元，其後一度轉跌，至上午10時56分，暫報17.02元，微升0.1%，成交9.3億元。

三家子企中，「寧波北侖」交易規模最大，涉資7.29億元（人民幣，下同），公司主要在中國從生產及銷售汽車及汽車發動機，至5月底淨資產賬面值7.18億元，至公布日期未開展業務。

「成都汽車」作價7630萬元，在中國從事生產及銷售汽車及汽車部件，2018年度盈利曾達9.4億元，但去年收縮至2.7億元，今年首5個月只賺8785萬元，期內，公司資產淨值急跌，主要由於公司逐步退出生產活動，持有兩項物業。

「寧波吉寧」作價3050萬元，業務性質類似，從事生產及銷售汽車零部件。

3宗系內交易料可帶來出售收益約5420萬元。

吉利表示，「成都汽車」主要生產的車型需求下滑，使用率下跌，且5月起不再生產；「寧波北侖」年5月才設立，成立目的僅為持有將予出售的吉利附屬公司閒置生產設施，出售可帶來用作營運資金所得款項；「寧波吉寧」主要包括用於組裝吉利及領克汽車車型的鋼板，而其他相關車型零件都由母企供應，認為出售有利提高成本效益。

香港股票 吉利汽車（00175）

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