股神巴菲特身家大縮水 富豪榜排名跌至歷來最低
「股神」巴菲特富豪榜上排名大跌。巴菲特近期投資表現平平，加上股神積極做善事捐出不少財富，使他從彭博富豪榜上排名降至第8。這也是富豪榜2012年設立以來，股神巴菲特最低排名。新冠肺炎疫情帶動新經濟冒起，財富爬頭巴菲特的都是美股科企高層，包括微軟和Google。
巴菲特（Warren Buffett）一直熱心公益，他周三（8日）宣佈向5家善慈組織，合共捐出29億美元巴郡（Berkshire Hathaway）股份。受惠機構包括微軟創辦人蓋茨及妻子成立基金Bill & Melinda Gates Foundation。
巴菲特現年89歲，他2006年以來已捐出超過370億美元（約2,886億港元）財富。與此同時，股神投資旗艦巴郡表現受新冠肺炎疫情重創，首季破紀錄虧損近500億美元，都令巴菲特身家縮水。
|彭博億萬富豪榜
（截至7月9日）
|排名
|富豪
|身家（美元）
|產業
|1
|貝索斯 Jeff Bezos
Amazon創辦人
|1,830億
|科技
|2
|蓋茨 Bill Gates
Microsoft創辦人
|1,150億
|科技
|3
|朱克伯格 Mark Zuckerberg
Facebook創辦人
|924億
|科技
|4
|阿爾諾 Bernard Arnault
LVMH行政總裁
|920億
|消費品
|5
|鮑爾默 Steve Ballmer
Microsoft前行政總裁
|765億
|科技
|6
|佩奇 Larry Page
Google聯席創辦人
|711億
|科技
|7
|布林 Sergey Brin
Google聯席創辦人
|689億
|科技
|8
|巴菲特 Warren Buffett
巴郡創辦人
|686億
|投資
|9
|安巴尼 Mukesh Ambani
信實工業Reliance Industries董事長
|674億
|科技
|10
|埃利森 Larry Ellison
Oracle創辦人
|650億
|科技
彭博社統計，股神本周做善事後，身家為686億美元（約5,351億港元），在彭博億萬富豪榜（Bloomberg Billionaires Index）上排名降至第8，為該榜紀錄以來最低。
巴菲特上月排名還在第5位，如今已遭微軟前行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer；765億美元）、Google聯席創辦人佩奇（Larry Page；711億美元）及布林（Sergey Brin；689億美元）超前，3人現時分別排行第5、第6及第7。
排行在巴菲特之上的7人當中，6人都是科企高層。首富繼續是亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos），他今年身家增長680億美元，最新財富達到1,830億美元，遠遠拋離第2位蓋茨之1,150億美元。
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責任編輯：方圓之