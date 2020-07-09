【阿里巴巴股價】阿里勁升1成 富瑞看好上季業務強勁復甦（第二版）

▲ 阿里巴巴今日強勢升逾7%，富瑞看好阿里上季業務強勁復甦，升目標價至300元。

阿里巴巴 （09988） 強勢破頂，今日高見263.8元，曾升11%，接近尾市仍升9.6%，成交高達147億元，成港股成交最活躍股份。券商富瑞看好阿里巴巴上季業務強勁復甦，將阿里目標價由294元調升至300元，較最新價有17%潛在升幅，評級「買入」。

富瑞表示，根據官方數據，中國電商成交額（GMV）及包裹量在促銷活動帶動下，自3月以來增長逐步加快，預期天貓上季所有品類商品均可錄強勁復甦。該行認為，阿里巴巴在中國發達地區的用戶數佔人口的85%，在欠發達地區用戶數佔40%，正處於龐大市場的「最佳位置」（in a sweet spot in a huge addressable market）。

富瑞預期，阿里巴巴上季（財年第一季）總收入可按年增長27%至1450億元（人民幣，下同），核心電商業務收入增長25%至1250億元，主要由中國零售市場帶動。該行預測，天貓上季實物商品成交額（GMV）按年增長27%。公司No-GAAP（非通用會計準則）純利則達到350億元。

（第二版更新股價表現）

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