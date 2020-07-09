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【ATMX股價】ATMX 4股齊破頂　阿里巴巴勁升逾8%市值再超騰訊

金融經濟 12:07 2020/07/09

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ATMX 4股齊破頂　阿里巴巴勁升逾7%市值再超騰訊

新經濟股造好，ATMX 4股齊齊破頂，其中，以阿里巴巴 （09988） 表現最強勁，阿里巴巴跟隨美股急升逾8%，高見258.8元創新高，市值增至55371億元，超越騰訊 （00700） 的52983億元。

阿里巴巴中午收報258元，升8.5%，半日成交85.87億元，為成交額最大股份。騰訊半日升2.1%，中午收報554.5元，曾高見555元，成交74.2億元，僅次阿里巴巴。

另外，美團點評 （03690） 突破200元大關，高見209.6元，中午收報205.8元，升3%，成交36.4億元；小米 （01810） 昨企16元水平後，今再升逾3%，破頂高見16.86元，中午收報16.7元，成交39.3億元。

消息面方面，券商富瑞看好阿里巴巴上季業務強勁復甦，將阿里目標價由294元調升至300元，評級「買入」。另外，大摩將小米目標價由14元上調至18元。

【阿里巴巴股價】阿里勁升7.5%再破頂 富瑞看好上季業務強勁復甦

ATMX 4股以阿里巴巴、美團點評及小米升勢較勁，亦不排除炒染藍。恒指公司早前公布，將於8月14日（星期五）宣布第二季度恒指系列檢討結果，變動將於9月7日生效。由於恒指公司已同意改革，納入同股不同權（WVR）和第二上市架構公司，美團點評、阿里巴巴及小米均符合恒指藍籌股選股範圍。

【美團股價】美團屢創新高　富瑞升目標價至228元　仍有逾一成潛在升幅

【小米股價】小米股價有望返17元IPO招股價　16元逾千沽盤瞬間消化

【騰訊股價】騰訊破頂曾見546元　新王牌手遊《 一人之下》6月跑出（第二版）

 

香港股票 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 小米 騰訊 阿里巴巴 美團點評 阿里巴巴－SW（09988）

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