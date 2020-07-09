  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 17:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【ATMX股價】ATMX 4股齊破頂　阿里巴巴勁升一成市值再超騰訊

金融經濟 16:25 2020/07/09

分享：

ATMX 4股齊破頂　阿里巴巴勁升逾7%市值再超騰訊

新經濟股造好，ATMX 4股齊齊破頂，其中，以阿里巴巴 （09988） 表現最強勁，阿里巴巴跟隨美股急升一成，高見263.8元創新高，市值增至56144億元，超越騰訊 （00700） 的53795億元。

阿里巴巴收報261.6元，升10.01%，成交近159億元，為成交額最大股份。騰訊升近3.7%，收報563元，曾高見564元，成交144億元，僅次阿里巴巴。

美團點評 （03690） 突破200元大關，高見212元，收報209.8元，升5%，成交65億元；小米 （01810） 昨企16元水平後，今再升4.6%，破頂高見16.98元，距離招股價僅0.02元，收報16.84元，成交68億元。

消息面方面，券商富瑞看好阿里巴巴上季業務強勁復甦，將阿里目標價由294元調升至300元，評級「買入」。另外，大摩將小米目標價由14元上調至18元。

【阿里巴巴股價】阿里勁升7.5%再破頂 富瑞看好上季業務強勁復甦

另外，恒生指數有限公司董事兼研究及分析主管黃偉雄於Refinitiv發布會上表示，恒指公司短期內推出科技及創新指數，有關指數將參考納斯達克等科技股主題指數

ATMX 4股以阿里巴巴、美團點評及小米升勢較勁，亦不排除炒染藍。恒指公司早前公布，將於8月14日（星期五）宣布第二季度恒指系列檢討結果，變動將於9月7日生效。由於恒指公司已同意改革，納入同股不同權（WVR）和第二上市架構公司，美團點評、阿里巴巴及小米均符合恒指藍籌股選股範圍。

【美團股價】美團屢創新高　富瑞升目標價至228元　仍有逾一成潛在升幅

【小米股價】小米股價有望返17元IPO招股價　16元逾千沽盤瞬間消化

【騰訊股價】騰訊破頂曾見546元　新王牌手遊《 一人之下》6月跑出（第二版）

 

香港股票 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 小米 騰訊 阿里巴巴 美團點評 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

下一篇文章

【小米股價】小米升4%有望上水重返招股價　下一步睇幾多？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水