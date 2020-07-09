【ATMX股價】ATMX 4股齊破頂　阿里巴巴勁升一成市值再超騰訊

▲ ATMX 4股齊破頂 阿里巴巴勁升逾7%市值再超騰訊

新經濟股造好，ATMX 4股齊齊破頂，其中，以阿里巴巴 （09988） 表現最強勁，阿里巴巴跟隨美股急升一成，高見263.8元創新高，市值增至56144億元，超越騰訊 （00700） 的53795億元。

阿里巴巴收報261.6元，升10.01%，成交近159億元，為成交額最大股份。騰訊升近3.7%，收報563元，曾高見564元，成交144億元，僅次阿里巴巴。

美團點評 （03690） 突破200元大關，高見212元，收報209.8元，升5%，成交65億元；小米 （01810） 昨企16元水平後，今再升4.6%，破頂高見16.98元，距離招股價僅0.02元，收報16.84元，成交68億元。

消息面方面，券商富瑞看好阿里巴巴上季業務強勁復甦，將阿里目標價由294元調升至300元，評級「買入」。另外，大摩將小米目標價由14元上調至18元。

【阿里巴巴股價】阿里勁升7.5%再破頂 富瑞看好上季業務強勁復甦

另外，恒生指數有限公司董事兼研究及分析主管黃偉雄於Refinitiv發布會上表示，恒指公司短期內推出科技及創新指數，有關指數將參考納斯達克等科技股主題指數

ATMX 4股以阿里巴巴、美團點評及小米升勢較勁，亦不排除炒染藍。恒指公司早前公布，將於8月14日（星期五）宣布第二季度恒指系列檢討結果，變動將於9月7日生效。由於恒指公司已同意改革，納入同股不同權（WVR）和第二上市架構公司，美團點評、阿里巴巴及小米均符合恒指藍籌股選股範圍。

【美團股價】美團屢創新高 富瑞升目標價至228元 仍有逾一成潛在升幅

【小米股價】小米股價有望返17元IPO招股價 16元逾千沽盤瞬間消化

【騰訊股價】騰訊破頂曾見546元 新王牌手遊《 一人之下》6月跑出（第二版）