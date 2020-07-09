【賭王何鴻燊設靈】今日開放公眾悼念　明日大殮出殯（第二版）

▲ 【告別賭王】何鴻燊香港殯儀館設靈今日開放公眾悼念 明日大殮出殯

「賭王」何鴻燊喪禮昨日在香港殯儀館設靈，開放給公眾悼念，明日大殮出殯，靈柩擇吉安葬。昨日的私人悼念儀式，何鴻燊家人先後到香港殯儀館為喪禮做準備。何鴻燊設靈儀式由昨日開始一連三日在香港殯儀館舉行。

大會已公布扶靈人士名單。扶靈人士為香港前特首董建華、澳門前特首何厚鏵、特首林鄭月娥、中聯辦副主任譚鐵牛譚鐵牛、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行 （00023） 主席李國寶、合和實業主席胡應湘、港交所 （00388） 前主席李業廣。 喪禮儀式由澳博 （00880） 副主席蘇樹輝主持，由家屬代表二房長女何超瓊宣讀國家領導人慰問訊息及唁電名單；二房兒子何猷龍代表家屬致答謝詞；由董建華、徐立之、李業廣及霍震霆致悼詞。

何鴻燊喪禮靈堂以白布作裝飾，遺照由紅玫瑰花包圍，靈堂橫匾由賭王共事數十年的蘇樹輝撰寫「笑語帷幄」，代表何鴻燊生前做人做事都風趣幽默、舉重若輕，如將軍在軍營中談笑用兵，萬事運籌帷幄。

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