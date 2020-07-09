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【港股市況】恒指升221點　阿里巴巴抽升逾7%創新高（不斷更新）

金融經濟 09:35 2020/07/09

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【港股市況】恒指黑期升約220點　道指期貨升21點（不斷更新）

美股向上，美國的新冠肺炎疫情雖然持續惡化，惟蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）等科技股推動，納指再創收市新高，道指收報26067點，升177點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開190點，恒指料開報26319點。

【港股牛市】資金流向解讀　點解港股要大升？

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滬深港通北向交易SPSA集中管理傳快落實　解決A股擴MSCI權重四關卡之一

【09：35】中船防務 （00317） 續升近14%，破頂高見10.78元。

【09：33】騰訊 （00700） 升1%，曾高見555元創上市新高；港交所 （00388） 升1.5%，高見363.6元創上市新高。

【09：31】中國6月CPI按年升2.7%，預期2.5%，前值2.4%。

【09：26】滙豐 （00005） 反彈1.1%，開報37.4元；騰訊 （00700） 升0.4%，開報545元；中移動 （00941） 升1.3%，開報56.85元；港交所 （00388） 升0.6%，開報360元；友邦 （01299） 升2.5%，開報78.75元。

【09：24】中國飛鶴 （06186） 發澄清公告，指沽空機構Blue Orca（殺人鯨資本）指控無實際根據，中國飛鶴升1.8%，破頂高見17.26元。

【09：20】恒指開報26351點，升221點。阿里巴巴 （09988） 升7.2%，開報254.8元創新高；美團點評 （03690） 升2.1%，開報204元齊創新高；小米 （01810） 續升1.9%，破頂高見16.4元。

【09：16】人民幣中間價報7.0085，上調122點子。

【09：13】即月期指開報26280點，升218點或0.8%。

【09：09】人行不開展逆回購操作，實現零投放零回籠。

【09：01】思捷環球 （00330） 公布短暫停牌，以待刊發有關公司內幕消息的公告。

據聯交所權益披露，維他奶 （00345） 羅氏家族後人、資深投資者莊友堅妻子羅琪茵，上周五於場外增持思捷環球ESPRIT  （00330）  1.5億股，每股作價0.8029元，涉資1.2億元。增持股，羅琪恩在思捷的持股量，由4.93%，增至12.89%，取代了邢李㷧女兒的單一大股東地位。

【ESPRIT】當思捷遇上維他奶　命運可以改變嗎？

【08：52】恒指黑期升約220點，報26355點，道指期貨升21點，報25990點。

【08：40】美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）奧布萊恩被問到為何美國總統沒仍未簽署「香港自治法案」時表示，大家將在未來數天和數周內看到針對中國的重大措施出台。

美國家安全顧問︰針對中國重大措施將出台　特朗普正密切關注TikTok、微信

【08：15】今日共有8隻新股公布招股結果，暫時以歐康維視生物 （01477） 香港公開發售部分超額認購最多，兼且最難中。歐康維視生物超購1894.76倍；1手中籤率只有5%，抽300手始可穩獲1手。

【新股IPO】8新股今公布招股結果 歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）

【07：35】道指收報26067點，升177點；標指收報3169點，升24點；納指收報10492點，升148點。港股ADR收報26319點，升190點或0.7%；恒指夜期收報26275點，升213點，高水146點，成交22,900張。

道指升177點港股ADR升190點　紐約期油升0.7%

【05：30】金管局於美股收市後入市承接美元沽盤，向銀行體系注資42.94億港元。

【港滙強方兌換保證】金管局美股收市後注資42.94億港元　一文看清金管局接美元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中船防務（00317） 藍籌股 友邦保險（01299） 香港交易所（00388） 中國移動（00941） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 中國飛鶴（06186） 小米集團－W（01810）

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